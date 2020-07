Efemérides del día de la fecha, 17 de julio

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL Establecido en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma llevada a cabo en Uganda en el año 2010, en este día se conmemora la adopción del Estatuto de Roma, documento fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), en el año 1998. Asimismo, esta jornada constituye un recordatorio para los Estados que deben comprometerse en la lucha contra la impunidad. La Corte Penal Internacional (CPI) es el principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tiene el poder de investigar, juzgar y condenar a los acusados de cometer el crimen de genocidio y de agresión y los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El ex presidente de la CPI, el abogado Sang-Hyun Song manifestó al respecto: "la justicia penal internacional no es propiedad de ninguna cultura, ni impulsada por un solo pueblo. Es un ideal que es intensamente humano; esa es la razón por la cual la Corte Penal Internacional ha sido adoptada por todos los continentes del mundo". FALLECE JUAN MANUEL FANGIO Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio del año 1911 en Balcarce, Buenos Aires. Ligado a los automóviles y la velocidad, Fangio pasó su niñez en talleres mecánicos iniciando como aprendiz en el taller de Capettini y luego ayudante de mecánico de Miguel Viggiano. En el año 1929 debutó como acompañante de Manuel Ayerza a bordo de un Chevrolet 1928. En el año 1936 decidió tomar el volante y, bajo el seudónimo "Rivadavia", debutó como piloto con un Ford A 1929 en una carrera en el circuito Benito Juárez que debió abandonar por fundirse una biela. Dos años después, debutó oficialmente en el circuito de Necochea con un Ford V8 con el que terminó en el séptimo puesto: "nunca pensé en correr por dinero sino porque lo sentía." En el año 1939 debutó en el Turismo Carretera (TC) con una coupé Chevrolet 1939, dos años después, obtuvo su primer triunfo internacional en el Gran Premio Getulio Vargas en Brasil al volante de su coupé Chevrolet 1940; en el plano nacional, se consagró campeón del TC en los años 1940 y 1941 con un Chevrolet Master. Más adelante, en el año 1949, partió a Italia como capitán del equipo "Aquiles Varzi"; en Europa arrasó en las carreras de San Remo, Pau, Perpignan y Albi con un Maserati 4CLT/48, en Marsella con un Simca y en Monza con una Ferrari 125. En el año 1950, se integró al equipo oficial de Alfa Romeo con el cual se consagró Campeón Mundial de Fórmula 1, con su Alfetta 159, en el año 1951; en los años 1954 y 1955 volvió a salir campeón con Mercedes Benz en un W196 Streamliner; su cuarto campeonato llegó en el año 1956 al dominar las pistas con Ferrari en una Ferrari Lancia D50; finalmente en el año 1957 se consagró campeón con Maserati en el Maserati 250F: "siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor". Falleció en el año 1995 en Buenos Aires. NEWELL´S OLD BOYS GOLEA AL REAL MADRID Un día como hoy en el año 1927, Newell´s Old Boys goleaba al Real Madrid. En el marco de su gira por América, los "merengues" arribaron a "El Coloso del Parque" desconociendo el potencial de los rosarinos. La superioridad de los locales fue indiscutible, durante los 90 minutos, "La Lepra" doblegó al poderoso equipo español; Vicente Aguirre abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo y en el complemento volvió a convertir, Humberto Libonatti propinó el tercer gol y Juan Francia cerró el partido 4 a 0.

Efemérides del día de la fecha, 17 de julio

