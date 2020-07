Ellas, mis Compañeras de "La Normal"

Dedicado a Adriana (Adre) Serini y Silvina (Kitty) Suarez Tomé sus fotos entre mis manos y comencé a hablarles, no estaban en la misma...A Adre solo la tenía en una (la de 4to. Bod), y porque la conseguí, ya que el día de la foto no fui. Recordándolas me quedé dormida y las soñé tal cual eran: Silvina (Kitty): coqueta, tímida, pero con una pícara sonrisa. Adriana (Adre): simple, extrovertida, directa. Las dos me tomaron de la mano y me pidieron que sacara la foto que faltaba: la de 5to y para poder estar las tres juntas solo hacia falta presionar el botón que está a la entrada...del corazón. Así lo hice: era una imagen perfecta: estábamos las tres en aquel salon de 5to.n en la Planta Alta de "La Normal". Qué gratificante sentir el sol de otoño que se colaba como cómplice por la ventana! No había nadie mas allí: ni profesores, ni preceptoras, ni el resto de los compañeros. "La Fisher"-me decia Adre-. "Neldi" pronunciaba Kitty. Las dos tan distintas por fuera y por dentro pero casi con la misma pureza y bondad. No parecía un sueño. Tenia todo el tiempo del mundo para disfrutarlas, para expresarles casi con mi mirada, lo que sus vidas me habian regalado. La tome a Silvina de las manos y le dije: "me regalaste la simpleza, la dulzura, la paciencia y la paz. Tu sonrisa, tu perfume tu hogar, un viaje a Bariloche y tu fiel amistad." "No me tomes las manos para decirme nada" -me ordenaba Adriana, no hace falta. Quiero ver en escena a esa "loca artista" que llevás dentro. Dale Fisher, animáte y subite a la tarima... ahí, cerca del pizarrón!. Y bueno ...ya que insistio.. y a mí, que poco me cuesta comencé a gesticular (como siempre) e improvisé un monólogo, como tanto le gustaba. "-Gracias Mariposa, -le dije-por estar siempre con tus canciones en las horas libres! (se reía cuando alzaba los brazos para graficar la escena). Gracias por tus "caritas De Colores" animándome en los momentos duros que viví. Gracias por compartir la alegría de aquel viaje que no alcanzaste a realizar (pero te llevé conmigo y te lo dije). Gracias por acercarme un poco mas a Dios, el mismo que me consoló cuando partiste aquel lluvioso dia se septiembre). Pero por sobre todo, gracias por enseñarme a valorar las cosas pequeñas que hoy me ayudan a vivir". Y se emocionó, aunque lo queria ocultar (como siempre). Ahora sí nos abrazamos las tres (Adre en el medio, ya que nos lleva una cabeza a mi y a Sil) y recorrimos la Escuela. Despues ellas se quedaron allí y yo me fui, no sin antes decirles que siempre estarán presentes en "esta casa" porque fueron y serán parte de "La Normal". Me desperté con una sonrisa, quedando con esa sensación de tenerlas en mi corazón, como seguramente pasará con aquellos que las conocieron. Gracias a sus familias por haber sido parte fundamental de este milagro que pasó por nuestras vidas. "Luego de un largo recorrido, vuélvete. Mira el camino y comprenderás porque Dios te lo había reservado especialmente y entonces dirás: gracias!." Nelda Fischer 5to. Bod Promocion 83 Esc. Normal



Imagen ilustrativa. Foto: Aviso 100 Aniversario ENEC.



Ellas, mis Compañeras de "La Normal"

Por Nelda Fischer

