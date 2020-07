Tras culminar sus contratos en el Violeta, el defensor pasó a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que el santafesino seguirá su carrera en Tigre. Aunque todavía sigue dominando la incertidumbre en ese horizonte que es el regreso de la competencia, el avance que significó la presentación del protocolo sanitario por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el Ministerio de Salud de la Nación es un avance innegable. Y con ello, la posibilidad de retornar a los entrenamientos es cada vez más palpable. En ese contexto, algunos equipos de la Primera Nacional están comenzando a delinear los planteles con los que afrontarían el retorno de la actividad y, así, saltaron novedades con respecto a dos jugadores de reciente paso por Villa Dálmine. Por un lado, Estudiantes de Buenos Aires confirmó la contratación del marcador central Gastón Martínez, quien fuera una de los referentes del plantel Violeta de la última temporada y quien había arribado a Campana a inicios de 2019 a pedido de Walter Nicolás Otta. El vínculo del defensor con el equipo de nuestra ciudad llegó a su fin el 30 de junio y como en Mitre y Puccini optaron, por el momento, no firmar nuevos contratos hasta que se aclare el panorama, "Chaco" encontró en el conjunto de Caseros una opción para continuar en la categoría. En tanto, la situación de David Gallardo para seguir en Villa Dálmine era más compleja, dado que había concluido un segundo préstamo (su pase pertenece a Sportivo Las Parejas) y la única opción para el Violeta era adquirir su ficha. Sin embargo, el "Villano" no retornará al elenco santafesino, dado que se sumará al Tigre de Néstor Gorosito, a préstamo por 18 meses y con opción de compra. El mediocampista ofensivo (que también fue ofrecido a Arsenal de Sarandí en este receso) llegó a Campana para la temporada 2018/19 de la mano de Felipe De la Riva, aunque sus mejores oportunidades las tuvo con Lucas Bovaglio, quien le dio la confianza para ser titular en el arranque del último campeonato. Sin embargo, a pesar de mostrar virtudes interesantes para desequilibrar en ataque, no terminó de consolidarse (le faltó eficacia en la definición de sus jugadas) y perdió la titularidad cuando el entrenador modificó su esquema táctico. ACTUALIDAD VIOLETA En Villa Dálmine, si bien el entrenador Felipe De la Riva reveló que está siguiendo a muchos jóvenes que podrían llegar al plantel, solo ha trascendido el nombre de Sergio Sosa (ver aparte) como futuro refuerzo. Así, en la actualidad, el cuerpo técnico está trabajando con un total de 19 jugadores, aunque siete de ellos son juveniles que fueron promocionados recientemente. El grupo está conformado por los arqueros Juan Marcelo Ojeda, Juan Pablo Lungarzo, Diego Pérez Díaz y Francisco Salerno; los defensores Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas, Facundo Rizzi, Francisco Lavielle y Leonel Montani; los mediocampistas Federico Recalde, Saúl Nelle, Nicolás Femia, Denis Brizuela, Santiago Patroni, Gino Olguín y Juan Ignacio Varela; y los delanteros Valentín Umeres, Francisco Nouet (retornó de su préstamo en Flandria) y Lucas Cajes.



GALLARDO FUE TITULAR ANTE TIGRE DURANTE LA VISITA DE LA PRIMERA RUEDA DEL ÚLTIMO CAMPEONATO



Primera Nacional:

Villa Dálmine; Gastón Martínez y David Gallardo ya tienen nuevos destinos

