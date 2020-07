La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/jul/2020 Sergio Sosa sería refuerzo Violeta







El delantero de 26 años ya tendría arreglada su llegada al equipo. Aunque todavía no es oficial, Villa Dálmine ya tendría acordada la incorporación del delantero Sergio Sosa (26 años), quien la última temporada se desempeñó en Berazategui, en la Primera C. El atacante comenzó su carrera brillando en Estudiantes de Buenos Aires en la Primera B Metropolitana y eso le permitió pegar el salto a Primera División tras ser contratado por Atlético Rafaela. Sin embargo, no logró consolidarse en La Crema y en las temporadas siguientes pasó por Los Andes, Independiente Rivadavia de Mendoza y Acassuso. Finalmente, a principios de 2019 recaló en Berazategui, donde tuvo mucha continuidad y marcó 12 goles en total, ocho de ellos durante la última campaña, transformándose así en el máximo artillero del Naranja en la temporada 2019/20 de la Primera C. Su posible arribo al Violeta no debería sorprender si se toman en cuenta las últimas declaraciones del entrenador Felipe De la Riva, quien había revelado que, para reforzar el plantel para este semestre, estaba observando muchos jóvenes del campeonato de Tercera División de la Superliga y también de categorías menores del Ascenso. Actualmente, Villa Dálmine solo cuenta con delanteros juveniles en su plantel (el único que debutó es Francisco Nouet, quien regresó de su préstamo en Flandria), por lo que reforzar el ataque será una de las prioridades de De la Riva.



“EL COLO" SOSA LLEGA DESDE BERAZATEGUI. SURGIÓ EN ESTUDIANTES (BA) Y LUEGO PASÓ POR ATLÉTICO RAFAELA, INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y LOS



Sergio Sosa sería refuerzo Violeta

