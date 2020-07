La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/jul/2020 Breves: Deportivas

17 de Julio de 2020







REAL CAMPEÓN Este jueves, Real Madrid se consagró campeón de La Liga de España al vencer 2-1 como local a Villarreal con un doblete del francés Karim Benzema. De esa manera no dependió del resultado del Barcelona, que igualmente perdió 2-1 en el Camp Nou ante el Osasuna (Lionel Messi marcó el transitorio 1-1 con un golazo de tiro libre). Los demás resultados de la 37ª y anteúltima fecha fueron: Eibar 3-1 Valladolid, Athletic Bilbao 0-2 Leganes, Celta de Vigo 2-3 Levante, Getafe 0-2 Atlético Madrid, Mallorca (descendió) 1-2 Granada, Betis 1-2 Alavés, Real Sociedad 0-0 Sevilla y Valencia 1-0 Espanyol. GOLEÓ INTER En el cierre de la 33ª fecha de la Seria A de Italia, Inter goleó 4-0 como visitante a SPAL. Así llegó a los 71 puntos y se ubicó como único escolta del líder Juventus (77). Además, también ayer, Torino superó 3-0 como local a Genoa. GANÓ EL UNITED Por la 36ª y antepenúltima fecha de la Premier League, Manchester United le ganó 2-0 como visitante a Crystal Palace y sigue en la lucha por el cuarto puesto palmo a palmo con el Leicester (venció 2-0 a Sheffield United). Ahora, ambos equipos suman 62 puntos, uno menos que el tercero, Chelsea (63). Ayer también jugaron: Everton 1-1 Aston Villa y Southampton 1-1 Brighton. Hoy se cierra la jornada con el dueglo West Ham vs Watford (16.00, ESPN). BIELSA, A PUNTO Leeds United, equipo que dirige Marcelo Bielsa, venció ayer 1-0 a Barnsley en el cierre de la 44ª y antepenúltima fecha de la Championshipo League, segunda división de Inglaterra y quedó al borde de regresar a la Premier League (suben los dos primeros). Actualmente, Leeds manda con 87 puntos, cinco más que West Bromwich y seis más que Brentford. Y hoy puede lograr el ascenso si West Bromwich no le gana a Huddersfield en el inicio de la 45ª y anteúltima fecha. PORTO CAMPEÓN La Primeira Liga de Portugal coronó ayer a Porto, equipo del arquero argentino Agustín Marchesín, que se consagró al vencer 2-0 a Sporting Lisboa en el cierre de la 32ª y antepenúltima fecha. Fue el 19º título para el Dragão, segundo club más ganador del fútbol portugués por detrás de Benfica (37), que esta vez será como subcampeón. JJ.OO: FÚTBOL SUB 24 El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó los nuevos sistemas de clasificación de todos los deportes para los Juegos de Tokio, con "ajustes importantes" en atletismo, ciclismo, halterofilia, baloncesto y judo y con la confirmación de que el torneo masculino de fútbol será Sub 24, en lugar de Sub 23, para que puedan participar los jugadores que ya obtuvieron o estaban compitiendo por la plaza olímpica. La novedad respecto del torneo de fútbol se debe a que, por el aplazamiento a 2021, muchos futbolistas iban a superar la edad límite de 23 años. A NUEVA ZELANDA El Rugby Championship, certamen anual organizado por la Sanzaar y del cual toman parte los seleccionados de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina, se desarrollará en tierra neozelandesa en noviembre y diciembre, según confirmó ayer el organismo y el gobierno de la nación oceánica. La Sanzaar se encargará de pagar todos los gastos de las concentraciones de los cuatro seleccionados y el certamen se extendería entre noviembre y diciembre, durante seis semanas.



Breves: Deportivas

17 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar