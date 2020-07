Agustin Valdez fue uno de los estudiantes que compartieron sus talentos durante el primer episodio de Clubes TED-Ed de la ETRR. Sus diseños cotizan en Instagram y este viernes le contó a La Auténtica Defensa por qué quiere verlos surcar las calles de la ciudad. Desde niño, cuando empezó a ayudar en el taller familiar, Agustin Valdez fue carburando un sueño: darles vida a los autos que dibujaba sobre papel. Pasaron los años y el ahora estudiante de la Escuela Técnica Roberto Rocca asombra a sus compañeros y también por las redes sociales con diseños que, se ilusiona, en unos cuantos años podría pasear por las calles de la ciudad. Agustín arrancó dibujo en un instituto del barrio Don Francisco. Uno, dos; terminaron siendo cuatro años que lo ayudaron a pulir su trazo. Naturaleza muerta, caricaturas, motivos en blanco y negro eran su interés, hasta que llegó a la ETRR y posó definitivamente su mirada en los autos. "Me empecé a dar cuenta que eran lo mío, me llamaba mucho la atención su estética. Empecé a dibujar normal y me fui informando y viendo documentales de diseñadores conocidos", cuenta el futuro técnico mecánico en diálogo con La Auténtica Defensa. Es que la ETRR le permitió descubrir que en el diseño industrial podía combinar sus pasiones detrás del mismo volante. Primero fueron los talleres de Arte los que alentaron su destreza -de hecho, continúa en permanente contacto con quienes fueron sus profesores – y, más tarde, la materia Dibujo Tecnológico, durante la que aprendió a utilizar el software Solid Edge. "Es un programa que no es tanto para diseñar un auto completo sino sus distintas partes, más enfocado en la ingeniería que en la forma, pero que me dio otra herramienta más. En un futuro quizás lo tengo que usar y yo lo aprendí en la escuela", comenta. Precisamente, y de cara a su inminente egreso de la ETRR, a Agustín se le planteó una dicotomía. ¿Debía seguir ingeniería mecánica o diseño industrial para hacer rugir su pasión? Fue la exploración de su campo de interés lo que terminó de dibujarle la respuesta. "Vi documentales de diseñadores conocidos, como Horacio Pagani (el diseñador de superdeportivos como el Zonda C12 y Huayra) y Esteban Palazzo, que trabaja en McLaren, y me sentí muy identificado. Repiten una historia: todos empiezan desde chicos dibujando y dibujando autos", señala Agustín. De ahí su decisión de comenzar diseño industrial en la UBA el año próximo. Pero hay más: "La idea después de terminar esa carrera es ir a Turín, Italia, donde una conocida universidad ofrece un master en diseño automotriz. La verdad es que me costó mucho encontrar qué estudiar para poder trabajar de diseñador de autos, porque acá es una especialidad que no existe. Es algo raro escuchar que te querés dedicar a diseñar autos". Agustín diseña vehículos de factura propia y también dibuja modelos existentes: desde un Peugeot 308 que podemos encontrar a la vuelta de casa hasta leyenda de las carreteras como el poderoso Mustang Shelby GT500. Su arte se puede apreciar en la cuenta de Instagram @design.cars1. El año pasado, el estudiante pudo sentir la adrenalina de ver rodar en asfalto un vehículo basado en sus diseños. La oportunidad se la dio el Desafío ECO de YPF, una competencia que reúne en una carrera autos eléctricos fabricados por escuelas técnicas de todo el país. Agustín se encargó plasmar en el plano distintos componentes, documentos que a la hora del montaje sirvieron de base a sus compañeros de equipo. "En la escuela, y particularmente durante el Desafío Eco, me di cuenta que lo que vos diseñás luego alguien tiene que hacerlo realidad. Entonces no podés diseñar cualquier cosa. Es un dibujo, pero uno que va a cobrar vida. De a poco creo que me voy perfeccionando y sabiendo lo que podés hacer o no", dice Agustín. Y es que, según la época, la tecnología tiene sus límites, pero no la cabeza de un chico corriendo detrás de sus sueños.



Agustín trabajando en el auto que participó del Desafío Eco 2019.





Los diseños de Agustín se pueden apreciar en el Instagram @design.cars1.





El interior de un deportivo bocetado por el futuro técnico mecánico de la ETRR.



Del papel al garage:

El joven que diseña autos y sueña con manejarlos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar