La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/jul/2020 Capturan al asesino de Silvino Bogado







Fue ayer por la madrugada, en una vivienda del barrio San Jacinto. Se trata de Francisco Jesús Gómez, quien era intensamente buscado por la policía. Le espera una condena de entre 10 y 30 años. Si bien hay que esperar el juicio para que sea efectivamente condenado, fuentes judiciales aseguraron a La Auténtica Defensa que durante la investigación se reunieron suficientes pruebas y testimonios como para poder asegurar que no existen dudas de que Francisco Jesús Gómez (22) fue quien asesinó con un machetazo en la cara y un tiro de escopeta a Silvino Bogado (22) el pasado domingo 28 de junio, en la isla campanense, durante una supuestamente inocente travesía de pesca sobre una canoa. Un tercer joven, quien quedó en tierra y no subió a la canoa, fue el que alertó a la policía al día siguiente: eran alrededor de las 20 cuando los perdió de vista, escuchó dos disparos de escopeta y luego un ruido "como de una zambullida" al agua. Fue entonces que se organizó un operativo de búsqueda del cuerpo que duró más de 10 días encabezado por el Comisario Sosa y personal del Destacamento de Islas, y la colaboración de Prefectura Naval. El 9 de julio por la mañana los sabuesos de Francisco Gerber marcaron el lugar: la bajante hizo que el cuerpo de Silvino Bogado se asomara entre el barro y los juncos, a la vera del Canal Alem. El cadáver tenía un machetazo en el rostro y un sólo proyectil. Este último elemento, en un principio desorientó a los investigadores: a partir de diferentes testimonios, se buscaba una escopeta calibre 16 que carga cartuchos con perdigones. Sin embargo, luego se supo que es una modalidad frecuente en la población isleña modificar los cartuchos destinados a cacería, vaciándolos de su contenido para colocar un único proyectil por cartucho, que habitualmente es una pequeña barra de plomo fundido o similar. "No conviene cazar carpinchos con perdigones, por ejemplo, porque la carne puede salir amarga", explicó más tarde un efectivo del Destacamento de Islas a la Fiscal Ana Laura Brizuela. Así fue que en la vivienda donde el acusado moraba con su padre, se secuestró un frasco de vidrio con este tipo de elementos en su interior y forman parte de las pruebas colectadas. El principal sospechoso, Francisco Jesús Gómez, prestó declaración ante la Fiscalía días antes del hallazgo del 9 de Julio, pero en ese momento no fue detenido dado que no había suficientes elementos de prueba como para imputarlo. Luego de 8 diferentes allanamientos que tuvieron lugar a lo largo de la semana, ayer por la madrugada lo encontraron en una casilla en los fondos de una vivienda de una tía, en el barrio San Jacinto. Con la presencia de la Fiscal Brizuela, el operativo fue organizado por el Destacamento de Islas junto con la colaboración de personal de Canal Irigoyen y Camino Isleño. Contó con apoyo del GAD y Comando Patrulla Campana. Ayer mismo antes del mediodía, la Dra. Brizuela indagó a Gómez bajo la carátula "Homicidio Agravado por uso de arma de fuego". Se negó a declarar y quedó detenido. Le espera una condena de entre 10 y 30 años.



El allanamiento fue organizado por el Destacamento de Islas junto con la colaboración de personal de Canal Irigoyen y Camino Isleño. Contó con apoyo del GAD y Comando Patrulla Campana.





Cuando se allanó la casa donde moraba Gómez en la isla, se encontró un frasco con proyectiles similares al que hirió a Silvino. Lo habría rematado de un machetazo en el rostro.



Capturan al asesino de Silvino Bogado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar