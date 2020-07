La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/jul/2020 Allanan 6 viviendas en barrios Villanueva y El Destino







La medida está relacionada con el incendio de una camioneta y la vivienda del acusado por el homicidio de Kevin Rodríguez, que tuvo lugar este martes por la noche. Encontraron bidones con nafta y gasoil. A partir de diferentes testigos que prestaron declaración en la UFI 2, el Fiscal Matías Ferreirós solicitó la detención de 6 individuos señalados como los autores materiales del incendio de la vivienda y vehículo de Oscar Joubert (32), acusado por el homicidio de Kevin Rodríguez (18), fallecido este martes por la noche luego de recibir un escopetazo en su rostro. Esa misma noche, quienes acompañaban a Kevin en el momento del disparo, tomaron represalias e intentaron incendiar una camioneta que se encontraba estacionada en la vereda de la vivienda de Joubert, en Las Heras al 1700, frente a la Ruta 6, en el barrio El Destino. Los bomberos lograron sofocar las llamas del vehículo que se incendió parcialmente, al tiempo que el acusado de homicidio fue detenido por la policía y puesto a disposición de la justicia. Al día siguiente, el miércoles por la tarde, el mismo grupo logró terminar de incendiar la camioneta y lanzaron bombas tipo "molotov" contra la vivienda mencionada, que no se incendió en su totalidad merced a la labor de los Bomberos Voluntarios. Sólo hubo que lamentar daños materiales, pero un perro falleció atrapado entre las llamas. Por considerar que no se contaba con suficientes elementos de prueba sobre estos últimos hechos, la Jueza de Garantías Graciela Cione denegó las detenciones solicitadas por Ferreirós, pero sí habilitó el allanamiento de 6 viviendas de los barrios el Destino y Villanueva. Los procedimientos fueron concretados por personal de la DDI ayer por la tarde. Según trascendió, se encontraron y decomisaron varios bidones con nafta y gasoil.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la DDI local ayer por la tarde en diferentes domicilios de El Destino y Villanueva.





Si bien no se autorizaron las detenciones, testigos señalaron a 6 sospechosos como autores del incendio de la casa de Las Heras al 1700 y el vehículo estacionado en su frente.



