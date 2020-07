Pablo Malamud, vecino del Canal Alem, denunció amenazas por parte de Jorge Pérez y su hijo. El fondo de la cuestión pasa por un supuesto uso y ocupación ilegal de una fracción de una parcela en la isla. "El sábado 11 de julio pasado se presentó en mi domicilio de la isla el señor Jorge Pérez con un machete en la mano y profiriendo amenazas de muerte e insultos e injurias hacia mi señora. Al hacerme presente y pedirle explicaciones para resolver los problemas que dice tener con nosotros, lejos de dejar el machete y proceder a un diálogo pacífico como corresponde se agregó su hijo también con machete en mano a incitarlo a que me golpee y me mate para luego seguir con acusaciones de ladrones y usurpadores del lugar que habitamos", declaró ante las autoridades Pablo Malamud. No es la primera vez que Malamud recurre a la justicia por la misma familia: ya el año pasado el hijo de Pérez lo había amenazado con un machete en la mano. "Fue luego de que le pegué un cachetazo porque me faltó el respeto", explicó Malamud a La Auténtica Defensa. Aparentemente, la discusión de fondo pasaría porque los Pérez, dedicados a la apicultura, levantaron una vivienda sobre una fracción de terreno que habrían comprado hace 1 año a un dueño ilegítimo, también de apellido Pérez y de nombre Eduardo, quien habría usurpado 31 has. hace unos 20 años y tiene una denuncia en la justicia por intruso. EL DUEÑO DICE Cuando las cosas pasan a mayores, Malamud no sólo realiza la denuncia por amenazas mencionada, sino que consigue una declaración escrita de Hurovich que agrega al expediente, en la que señala como intrusos a quienes realizaron la amenaza: "Soy Alberto Hurovich (h), compramos junto a mi padre la parcela 907 en el Km 4,5 del Canal Alem, a mediados de los años 80 a la familia Alonso con quien mantengo contacto aún. Al adquirirla encontramos como intrusos de una de las casas de la fracción antedicha a la familia encabezada por el Sr. Eduardo Pérez, con esposa e hijo. Por razones humanitarias, no los desalojamos puesto que no contaban con lugar adonde ir, pero nunca se marcharon haciendo uso de todos los recursos de mi propiedad sin pedir autorización para esto, tomar por la fuerza lo ajeno es robar. Asimismo designamos, hace varios años ya, al Sr. Pablo Malamud y Sra, administradores de la fracción con permiso para ocuparla y explotarla económicamente. Pongo en conocimiento entonces varios delitos concurrentes, el intruso Sr. Eduardo Pérez no es dueño ni titular de dominio de la parcela 907, por lo tanto no puede vender lo que no le pertenece (…) el denunciado Sr. Jorge Pérez, quien amenazó a mi administrador, dice haberle comprado mis tierras al intruso anterior, Eduardo Pérez, quien en definitiva sigue siendo no más que intruso de propiedad privada. Me dirijo a ustedes para ponerlos en conocimiento de estos hechos que serán encauzados por vía judicial a fin de que todos podamos preservar los derechos sobre las cosas que pudimos adquirir a fuerza de trabajo y no de robar y para que todos sepamos quien es quien", dice el escrito.

La parcela 907 queda en el Km 4,5 del Canal Alem, sobre la isla campanense. En ese lugar, hace 10 años que Malamud y su señora manejan el "Descanso Buena Onda".



Peligro inminente:

Amenazas en supuesto uso y ocupación ilegal de parcela

