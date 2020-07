La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/jul/2020 TenarisSiderca donó respiradores a la Clínica Delta







Representantes del centro médico agradecieron la donación del nuevo equipamiento. La clínica Delta recibió la donación de dos respiradores nuevos por parte de la empresa Tenaris Siderca que ya se encuentran instalados y en funcionamiento en la sala de terapia intensiva de la institución médica. Los nuevos equipos refuerzan la capacidad de prestaciones del centro médico, en momentos en que se espera el pico de contagios en relación al covid-19 con la consiguiente sobrecarga sobre el sistema de salud tanto público como privado. En ese sentido, el Administrador de la clínica Adrián Illarramendi agradeció la donación, y puso en relieve el permanente apoyo de Tenaris a las instituciones de salud locales. En relación al desempeño de la clínica en estos meses de pandemia, Illarramendi informó que hasta el momento dentro de la institución no hubo contagios intrahospitalarios. Es decir, ninguno de los pacientes internados en la clínica contagió el virus a otros pacientes, ni tampoco ninguno de los empleados de la clínica que contrajeron el virus fuera de ella transmitió la enfermedad a otros empleados o pacientes. "Esto -dijo- es resultado de los rígidos protocolos de atención implementados en la clínica y las políticas de distanciamiento social establecidos entre las personas que allí trabajan en las áreas administrativas". Por otra parte, explicó que en los ingresos a la clínica se realiza un control de temperatura y se hace la consulta a las personas sobre la existencia de síntomas de covid. Esto genera ciertos retrasos en el ingreso al centro médico, pero redunda en una mayor seguridad para todos quienes por allí circulan. Por su parte, el Subdirector Médico de la clínica, Dr. Carlos Mendoza, informó que todos los servicios de la clínica están funcionando de manera adecuada a los protocolos vigentes, tanto en cuanto a la atención de los pacientes ambulatorios como los internados, y también trabajan normalmente los servicios de laboratorio y estudios de diagnóstico, así como los consultorios externos que se han adaptado para su funcionamiento a lo que los protocolos de provincia exigen. La única actividad que se encuentra paralizada por reglamentación oficial son las cirugías programadas. El profesional señaló también que en cuanto a la evolución de la pandemia clínica Delta no ha visto superada su capacidad operativa ya que cuenta con un piso de internación para pacientes Covid y una Unidad de Terapia Intensiva de 9 camas para igual tipo de pacientes, a lo que se agrega una nueva unidad de terapia intensiva para pacientes generales de 4 camas, además de enviar pacientes leves que no pueden cumplir el aislamiento domiciliario a centros dependientes de la Municipalidad de Campana. En relación a las atenciones médicas no relacionadas al coronavirus, Mendoza señaló que mucha gente decide no concurrir a las instituciones médicas en prevención del contagio de Covid-19. Al respecto recomendó a los vecinos no retrasar la consulta al médico, ya que esto está produciendo el agravamiento innecesario de enfermedades que pueden ser controladas mucho mas fácilmente cuando son tratadas a tiempo.





