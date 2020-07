Nuevo record de contagios en el país

Ayer se informaron 4.518 positivos. La provincia de Buenos Aires registró un pico de 3.002 casos y reunió el 66,4% de ese total. Sin embargo, su combinación con CABA tuvo menor incidencia nacional que en otras oportunidades. Además, el Ministerio de Salud confirmó otros 66 fallecimientos. Después de un jueves que había cortado el crecimiento de la cifra diaria de contagios de coronavirus de la semana, el viernes fue un nuevo cachetazo para las estadísticas epidemiológicas del país: ayer, el Ministerio de Salud de la Nación informó 4.518 nuevos casos, cifra máxima a nivel nacional desde que comenzó la pandemia. Así, la progresión de positivos de la semana quedó de la siguiente manera: 3.099 el lunes; 3.645 el martes; 4.250 el miércoles; 3.624 el jueves; y el nuevo record de 4.518 de este viernes. De esta manera, el 16% del acumulado total en el país (119.301 contagios) se registró entre lunes y viernes de esta semana. De los 119.301 positivos totales, 60.041 (50,3%) son producto de circulación comunitaria total de esos casos, 38.304 (32,1%) son contactos estrechos de casos confirmados y 1.093 (0,9%) son importados (el resto se encuentra en investigación epidemiológica). En el detalle del último reporte del Ministerio de Salud de la Nación sobresalen marcadamente los 3.002 contagios reportados en la provincia de Buenos Aires. Con esta cifra diaria máxima, los bonaerenses reunieron el 66,4% de los positivos informados ayer en el país. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires presentó 1.081 nuevos contagios, por lo que la suma de ambos territorios no fue, en promedio, tan alta como en otros reportes diarios: reunieron el 90,3% del total del viernes. Esto marca una mayor incidencia del resto del país en el pico de la curva alcanzado ayer. En ese sentido, resaltó lo ocurrido en Jujuy, que confirmó 107 nuevos casos y totaliza ahora 667. Luego, en el registro diario, se posicionaron: Chaco (65 ayer; 2.858 totales), Río Negro (57; 1.272), Córdoba (49; 1.109), Neuquén (29; 840), Santa Fe (26; 632), Entre Ríos (24; 600), Mendoza (21; 407), Santa Cruz (20; 103), Catamarca (14; 55), Chubut (9; 227), Tucumán (7; 100), Tierra del Fuego (4; 212), La Rioja (2; 163) y San Luis (1; 14). En tanto, las provincias que ayer no reportaron contagios fueron: Corrientes (129 casos totales), Formosa (75), La Pampa (8), Misiones (41), Salta (140), San Juan (14) y Santiago del Estero (36). 66 MUERTES El Ministerio de Salud de la Nación confirmó durante este viernes otros 66 fallecimientos, que elevaron a 2.178 la cantidad de víctimas fatales en el país desde que comenzó la pandemia. En el reporte matutino, la cartera sanitaria apuntó 21 muertes, correspondientes a 14 hombres (siete de la provincia de Buenos Aires, seis de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Córdoba) y 7 mujeres (cuatro porteñas y tres bonaerenses). En tanto, por la tarde agregó otros 45 fallecimientos, correspondientes a 27 hombres (catorce de la provincia de Buenos Aires, siete de la Ciudad de Buenos Aires, tres de Mendoza, dos de La Rioja y uno de Río Negro) y 18 mujeres (once porteñas, cuatro bonaerenses, dos neuquinas y una rionegrina). CAMAS UTI El reporte del Ministerio de Salud indicó que, entre jueves y viernes, 30 personas más fueron internadas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), por lo que el total ascendió a 823. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de camas de UTI se mantuvo estable, con leves bajas: en Nación se estableció en el 53,7%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó en 63,2%.

