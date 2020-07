El 18 de Julio se celebra el Día Mundial de la Escucha, con el objetivo de reflexionar sobre los sonidos que nos rodean y la búsqueda de soluciones a diversos problemas originados por los mismos. El Dr. Mario Zernotti, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende de Córdoba, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y referente de MED-EL, explica qué es el ruido y cómo prevenir y tratar a tiempo sus consecuencias para la salud auditiva. Quienes viven en las grandes ciudades suelen naturalizar la contaminación sonora y ambiental, por lo que tienden a subestimar sus efectos sobre la salud. Al igual que en el resto de las urbes, la principal causa de esta problemática en las grandes ciudades de Argentina, como Buenos Aires, es el tránsito, aunque también es significativa la incidencia de los ruidos provenientes de los boliches, así como los procedentes de la actividad industrial. Uno de los efectos del aislamiento social es la disminución de este tipo de contaminación, a raíz de la poca circulación de vehículos en puntos que habitualmente presentan una alta congestión de tránsito. Si bien podemos señalar este aspecto como positivo, esta problemática tuvo y sigue teniendo consecuencias para la salud auditiva de las personas. ¿De qué hablamos cuándo hablamos de ruido? Todos los sonidos son vibraciones, no existe la diferencia física entre un ruido y un sonido agradable. La diferencia radica en cómo el oyente responde a estos sonidos. En otras palabras, el ruido es cualquier sonido que no se quiere escuchar. Los especialistas llaman a este fenómeno "intención del oyente". Pero, ¿qué sucede cuándo nos exponemos a ruidos demasiado fuertes? Según el Dr. Mario Zernotti, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende de Córdoba, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y referente de MED-EL, los ruidos fuertes pueden generar pérdida de audición. Ésta puede ocurrir de manera súbita o se puede dar progresivamente. "El primer síntoma que se puede experimentar de la pérdida auditiva progresiva es el pitido o el zumbido, técnicamente llamado acufeno. Luego comienza una mala discriminación del lenguaje, que consiste en dejar de entender las consignas en lugares con poco ruido y luego en lugares silenciosos. Todo esto desembocará en la pérdida auditiva de diferentes grados donde la persona ya, no solo no entiende, sino que tampoco escucha el sonido", explica el profesional. Un informe realizado por la consultora AtomikResearch para MED-EL- empresa líder en soluciones auditivas- da cuenta de la falta de conciencia que existe sobre el cuidado de la audición, al afirmar que 2 de cada 10 argentinos creen tener pérdida auditiva y no se tratan. Esto se debe a que el 26% de los encuestados nunca se realizó chequeos, mientras que el 27% sólo lo hizo hace 5 o 10 años. Siguiendo al Dr. Mario Zernotti, las soluciones para tratar las patologías auditivas dependerán del grado o severidad de las mismas y pueden ir desde un audífono hasta un sistema de conducción ósea o un implante coclear, para los casos más graves. "Uno de los beneficios que tiene el implante coclear es su tecnología de procesamiento de sonido, la cual está diseñada para imitar el funcionamiento del cerebro, es decir, para reconocer qué sonidos se quiere escuchar y cuáles no", remarca el especialista. En el Día Mundial de la Escucha, todos tenemos la oportunidad de comprometernos con nuestra salud y la de los demás. ¿Cómo? En principio, preguntándonos si nosotros mismos o alguien de nuestro entorno está manifestando dificultades para escuchar y, después, programando un turno con un profesional para concretar un chequeo preventivo online.



Día Mundial de la Escucha:

¿Qué es el ruido y cómo prevenir y tratar sus efectos en la audición?

