La pandemia no detuvo a los Clubes TED-Ed de la ETRR y lo hicieron "En Pantuflas"

Estudiantes compartieron sus intereses e ideas con el resto de la comunidad educativa durante un evento que ellos mismos organizaron de manera online y transmitido a través de las redes sociales de la escuela. También hubo espacio para que demostraran sus talentos musicales y habilidades artísticas que forman parte del modelo integral de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Habrá dos episodios más. En medio de la pandemia de coronavirus, la comunidad educativa de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) mantiene sus vínculos intactos. Así lo demostró el primer episodio online de los Clubes TED-Ed "En Pantuflas", que reunió a 300espectadores para compartir las habilidades e intereses de los estudiantes de la escuela. La trasmisión del evento fue realizada a través de la plataforma Microsoft Teams y por las redes de la ETRR, y viralizada con el hashtag #ClubesTEDEnPantuflas. La organización -oradores, creación de piezas de difusión y hasta contenido audiovisual del evento- estuvo a cargo de los estudiantes de 3º año (camada 18-24), quienes se prepararon a lo largo de cuatro meses con el apoyo de los equipos docentes de Clubes TED-Ed, Audiovisuales, Música y Montaje. El acompañamiento del departamento de Sistemas, puntualmente de Jorge Gentili y Franco Godoy, fue imprescindible para que el evento sucediera y empujó a crecer en una transmisión de mucha exigencia audiovisual. Los Clubes TED-Ed tienen como objetivo promover en los estudiantes la identificación de sus intereses, la generación de una idea propia y el desarrollo de las habilidades necesarias para aprender a comunicarla. "La transversalidad del curriculum de habilidades socioemocionales, contenidos e intereses individuales de los estudiantes es implementable también desde casa", subrayó Lilia Correa, vicedirectora y responsable educativa de este programa, que desde hace 4 ediciones emociona a todos los integrantes dela ETRR. Y añadió: "Ha sido un evento espectacular y también diferente. La pandemia nos desafía a desafiarnos, a buscar nuevas maneras de aprender y vincularnos. Hoy los profesores y los estudiantes han dado muestra de la constancia que se necesita para atravesar el proceso que implican los Clubes TED-Ed y que sólo con trabajo en equipo fue posible llevarlos a cabo de manera virtual". Los oradores en este primer episodio fueron Marcos Giovannelli, con su charla titulada "Un desafío social"; Gabriel Dellusti con "El ejercicio en la vida"; Valentino Bisbano con "¿Obstáculos u oportunidades?"; Máximo Rulli y "Una puerta a la burbuja"; y Nicolás Badino con "Cómo organizarse en cuarentena siendo adolescente". También se sumaron Oliverio Leguizamón (4º), quien demostró su talento con el canto y la guitarra, y Agustín Valdéz (7º), compartiendo su habilidad en el diseño de autos, dibujo que luego sorteó en su Instagram (@design.cars1). Cerró el evento la banda de la ETRR, "Desintegrados", interpretando "High and Dry" de Radiohead. Ana Clara Aguilar, docente de Inglés y una de las coordinadoras de Clubes TED-Ed, se refirió a los esfuerzos para adaptar a la modalidad online tanto el evento como los talleres preparativos. "Más allá de ser una actividad curricular, no se trata de clases sino de encuentros donde los chicos ponen en juego su creatividad. El primer desafío fue entonces preservar esa dinámica y energía que se generan en la presencialidad. Mantuvimos mediante videollamadas las tutorias individuales, las reuniones de equipo, hicimos especial hincapié en adaptar las prácticas de teatro y nos entrenamos frente a la cámara. Durante la transmisión, al no tener al público delante como en el atrio de la escuela, fue difícil saber cuál era la reacción del otro lado. Pero cuando terminamos y los chicos empezaron a leer los comentarios, se llenaron de satisfacción", comentó. El resto de los docentes involucrados en el proyecto son Juan Cruz Lusardi, María de Los Ángeles Porfidia y Fernanda Sancineto Sayús (Clubes TED-Ed); María Celeste Franchino (Audiovisual); Rubén Álvarez (Música); y Francisco Ferreyra y Emiliano Sanchez Sosa (Montaje). El evento fue seguido por familias de los estudiantes y vecinos de la comunidad en general. También se conectó a la transmisión personal de Tenaris, siempre alentando las propuestas generadas por la escuela, sus alumnos y docentes. Los próximos episodios de Clubes TED-Ed edición "En pantuflas" serán las primeras semanas de agosto, también en modalidad online y trasmitidos por las redes de la ETRR.











La pandemia no detuvo a los Clubes TED-Ed de la ETRR y lo hicieron "En Pantuflas"

