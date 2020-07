La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/jul/2020 La cocina de la abuela Berta:

Albóndigas de Ricota y Mozzarella

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

Estos 2 quesos me gustan para integrar rellenos, tartas dulces o saladas y ahora con el frío el queso siempre me acompaña. Este plato es ideal para estos días de frío. Espero que se animen a prepararlo y me comenten cómo les fue. La Ricota es queso de consistencia blanda y granulosa, también llamado requesón, elaborado con leche de vaca. Tiene color blanco y sabor suave. Es un ingrediente crucial en la cocina italiana. Se obtiene de un segundo procesamiento del suero lácteo generado en la elaboración de quesos blandos, proceso en el cual ya no está presente la caseína, el elemento que da consistencia a los quesos. Es un producto rápidamente perecedero. Puede ser entera o descremada. Aporta hidratos de carbono, proteínas, grasas saturadas y colesterol (en el caso de la ricota entera), vitaminas A, B2, B12 y D, calcio, fósforo y potasio. Se puede utilizar en preparaciones tanto dulces como saladas, para untar, en rellenos de pastas, budines, pasteles, tortas, masas y postres. INGREDIENTES - 500 grs de Ricota - 150 grs de Harina - 100 grs de Queso de rallar - Sal, a gusto - Pimienta, a gusto - Nuez moscada, a gusto - Albahaca, a gusto RELLENO - Mozzarella c/n - Salsa blanca c/n - Espinaca c/n - Queso de rallar c/n - Salsa de tomate c/n PREPARACIÓN En un recipiente mezclar la ricota, el queso rallado bien fino y la albahaca también bien finita. Integrar con la harina hasta obtener una masa. Con trozos de esta masa formar las albóndigas no muy grandes y rellenar con la mozzarella picada. Preparar una salsa blanca que no sea muy espesa. Procesar espinaca cruda y mezclar con la salsa blanca. Condimentar. Preparar una salsa de tomate con algunos tomates maduros peritas y procesar. En una fuente para horno colocar la salsa de tomates en la base, añadir las albóndigas y cubrir con toda la salsa blanca de espinacas. Terminar con queso rallado y llevar al horno hasta gratinar. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

