Efemérides del día de la fecha, 18 de julio

DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución Nº 64/13 en el año 2009, en este día se conmemora el nacimiento de Nelson Mandela y se reconoce su contribución a la cultura de la paz y la libertad. El tema de este año es "¡Movilízate, suscita el cambio!" y tiene el propósito de recordar a cada persona que tiene el poder de hacer un mundo mejor. Nelson Rolihlahla Mandela nació en el año 1918 en Mvezo, Sudáfrica. Proveniente de la tribu xhosa, Mandela transcurrió su infancia escuchando las historias de sus ancestros sobre la guerra de resistencia. Debido a que los niños tenían que tener un nombre "cristiano" para asistir a la escuela, su maestra lo nombró Nelson a los 7 años. La repentina muerte de su padre provocó un profundo pesar en el niño de 12 años que quedó al cuidado de su primo, el jefe Jongintaba, quien, en el año 1941, lo quiso obligar a casarse con su prima Justice a causa de su expulsión en la Universidad de Fort Hare. Pero ambos jóvenes rechazaron el matrimonio arreglado y huyeron Johannesburgo, donde Mandela empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Witwatersrand. En el año 1944 se unió al Congreso Nacional Africano (CNA) y fundó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano (ANCYL). El establecimiento del apartheid, leyes que institucionalizaron la separación de "espacios para blancos y negros", lo impulsaron a participar activamente en manifestaciones pacíficas en contra de la segregación racial; esto provocó su arresto y la posterior prohibición de asistir a reuniones públicos. Más adelante, en el año 1964, fue condenado a cadena perpetua bajo el cargo de alta traición; así, Mandela permaneció 27 años en prisión hasta que en el año 1990 fue liberado. Cuatro años después votó por primera vez y fue electo Presidente de Sudáfrica. Falleció el 5 de diciembre del año 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica. ATENTADO A LA AMIA Hace 26 años se produjo uno de los mayores atentados terroristasdel país. En aquella mañana del año 1994 una Renault Traffic, cargada con explosivos, se estrelló contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); la inmensa estructura colapsó inmediatamente llevándose la vida de 85 personas e hiriendo a otras 300. Dos años antes, la Embajada de Israel había sido blanco de un ataque terrorista al estrellarse una Ford F-100, cargada con explosivos, en su edificio; en ese trágico día murieron 22 personas y 242 resultaron heridas. En esta jornada, los familiares de las víctimas refuerzan su reclamo por justicia. Este año, el presidente de la mutual, Ariel Eichbaum, expresó: "cada 18 de julio es otra bomba, cada día el asesinato se repite, el terrorismo gana la batalla y nuestra democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes." Por otra parte, la agrupación Memoria Activa realizará a las 19 horas, en su página de Facebook, un acto virtual; su referente Diana Malamud manifestó a Télam: "26 años después, no hay nadie preso por la causa AMIA y aún los familiares de las víctimas y la sociedad argentina en su conjunto seguimos esperando que se haga justicia". CARLOS TEVEZ RETORNA A BOCA Un día como hoy en el año 2015, Carlos Tevez volvía a vestir la camiseta de Boca en el triunfo 2 a 1 frente a Quilmes. Tras pasar 11 años jugando en el exterior(Corinthians, West Ham, Manchester United y City y la Juventus), Tevez decidió que era el momento indicado de concretar un plan que maquinaba hacía tiempo, volver a Boca: "el año pasado ya se me pasaba por la cabeza volver a Boca. Extrañaba mucho. Ahora, estuvo la chance de ir Atlético de Madrid, me llamó el Cholo y tengo que estar agradecido, pero tenía una meta que era volver a casa." En aquel partido Sebastián Palacios y Jonathan Calleri metieron los goles "xeneizes" mientras que Alexis Canelo descontó para Quilmes.



