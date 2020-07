Arturo Remedi

Al momento de escribir esta nota, domingo 12, la Defensora Departamental Karina Dib elevó un Habeas Corpus colectivo con severos cuestionamientos. "Se pone en jaque de manera grave el derecho a la salud de las personas alojadas, también la salud de la comunidad toda y de su sistema de salud". Habría más de 20 casos de Covid 19 entre empleados del SPB e internos en las tres Unidades Penitenciarias de Campana y la Alcaidía. Fuentes bien informadas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguran que "esto se veía venir "en referencia a que podrían llegar a "aproximadamente veinte casos de contagio de Covid 19 entre agentes del SPB e internos". "La mayoría de ellos viven en otras localidades (aunque se desempeñan aquí). Puede haber cinco de Campana y zona. La información se tapa" deslizaron. Por otro lado, aseguraron que el juez del Juzgado de Ejecución Departamental, Dr. Gustavo Pérez "solo otorgó dos o tres prisiones domiciliarias, de las alrededor de doscientas que pidieron los Defensores. Eran para internos con condenas cortas, a punto de vencer… y para delitos leves". Esto hubiera permitido descomprimir, en algo, el hacinamiento carcelario y mejorar entonces, la atención sanitaria. La Defensora Dib interpone Habeas Corpus Por su parte la Defensora Departamental de Zarate -Campana, Dra. Karina Paola Dib. elevó ante este mismo juez, Dr. Gustavo Pérez, un Habeas Corpus colectivo "por agravamiento de las condiciones de detención" el pasado 9 de julio. La Dra. Dib. en su escrito considera que "debido a las noticias de contagios de Covid 19 en varias personas que habitan en forma permanente o transitoria en las Unidades 21, 41, 57 y la Alcaidía Departamental …( ) interpongo Habeas Corpus en favor de los internos alojados o por alojarse allí". "Hay cinco casos en la Unidad 21, un caso en la Unidad 41, dos en la Unidad 57 y cuatro en la Alcaidía "según lo señalado por la Dra. Dib. en su presentación. "Hay otras personas del Servicio esperando el resultado del test". Pero por otro lado asegura que "los internos no habrían tenido hasta ahora indicación de testeo". Seguidamente el Habeas Corpus de la Defensora Dib señala que "están en riesgo…las personas alojadas (internos)…el personal (penitenciario) y la comunidad toda…teniendo en cuenta el hacinamiento, la falta de ventilación e higiene (de las Unidades de Detención)". A continuación urge al Juez Pérez a que "intervenga para garantizar las medidas sanitarias correspondientes". "Se pone en jaque… ( ) de manera grave… ( ) el derecho a la salud de las personas alojadas… ( ) también la salud de la comunidad toda y de su sistema de salud". "No puede negarse que el virus ya ha ingresado en los establecimientos mencionados (las Unidades 21, 41, 57 y Alcaidía Departamental NdR)". "Se destaca con preocupación la ausencia de toda medida adoptada en relación a la población alojada, respecto de la cual parece no iniciarse ninguna acción para la búsqueda del virus". "Desconocemos… ( ) a que autoridades se ha dado intervención en la compleja situación". Por último la Dra. Dib solicita que "el SPB informe los casos detectados… ( ) las medidas adoptadas y a que autoridad se ha dado intervención… ( )". "Se de inmediata intervención a las autoridades sanitarias… ( ) a quienes se deberá exigir la adopción de medidas concretas… ( ) con informes diarios a este tribunal".

Grave situación por la pandemia en las cárceles de Campana

Por Arturo Remedi

