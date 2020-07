José Abel Perdomo

Alentados por las recientes declaraciones de la conducción de Juntos por el Cambio vemos como un sector de esta coalición política de extrema derecha no democrática hacen uso y abuso del espacio público con un accionar muy violento, tanto verbal como físico. La presidenta del PRO Patricia Bullrich los estimula al manifestar que "Hay momentos en la historia en los que hay que dialogar y otros en donde hay que luchar". No debemos olvidar que es una ferviente admiradora del presidente brasilero Jair Messias Bolsonaro. Así vemos como con la excusa de reclamar por la libertad de expresión se ataca a los trabajadores de prensa como sucedió durante el banderazo del 9 de Julio en el obelisco donde se impidió que otros ciudadanos puedan ejercerla llegando una veintena de manifestantes a pegarle con saña a un periodista de un medio independiente y dañar a un móvil de C5N. Demostrando sus verdaderas intenciones el ex-presidente Mauricio Macri celebró el llamado banderazo tuitiando "libres" sin medir las consecuencias tal como es su costumbre. Llama la atención que durante la concentración no haya habido policías de la ciudad que pudieran evitar tamaña violencia y la flagrante violación a la cuarentena por parte de los participantes lo que constituye un delito. Cómo será la inusitada gravedad de los hechos que Adepa, que agrupa a la prensa canalla y Fopea, que congrega a sus empleados, no tuvieron más remedio que repudiarlos aunque no lo demuestren en sus prédicas cotidianas. A esto habría que sumarle la vandalización de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo pintados alrededor de la pirámide y del monumento a Osvaldo Bayer en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Lo cierto es que las presiones ejercidas por la elite económica han logrado hasta ahora contener varias iniciativas del gobierno que se demoran más de lo necesario. La ley estableciendo una contribución por única vez a los 11.000 más ricos para destinar fondo para mitigar los efectos de la pandemia sigue en una especie de limbo. Se continúa subsidiando a quienes no lo necesitan pudiendo destinar ese dinero a los más necesitados. De la intervención y expropiación de la agroexportadora Vicentin ya casi no se habla. Debe preocuparnos que el presidente haya dicho respecto haber tenido una "percepción errada" sobre la reacción a la medida adoptada agregando: "Pensé que iban a salir todos a festejar". En realidad la mayoría está de acuerdo pero no salió a la calle por estar "encuarentenada" y es un error pensar que un sector minoritario pero bullanguero representa el pensamiento mayoritario de los argentinos. Es notable como el macrismo explícito sigue utilizando la excusa de "yo no fui". El director Gustavo Arribas y la subdirectora Silvia Majdalani de la Agencia Federal declararon al juez que se habían enterado del espionaje al Instituto Patria por televisión. Nuevamente nos viene a la memoria aquellos versos del tango Pipistrela escritos por Fernando Ochoa: "es mejor pasar por gila / si una es viva de verdá". En este caso no parecen ser demasiado vivos. Resulta curioso que el ex-presidente adicto a las escuchas telefónicas haya solicitado que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamada de su teléfono en la causa que la jueza María Servini investiga por supuestas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno. ¿Por qué será? Lo que le debemos agradecer a Macri es el invalorable aporte a la ciencia cuando en un reciente video manifestó que "En esta globalización no se tuvo en cuenta que mientras hay unos que están en verano hay otros que están en invierno". Seguramente pudo llegar a esta novedosa conclusión gracias a sus innumerables viajes por el mundo. Cuesta creer que esta gente nos gobernó durante cuatro años.

