Mientras la pandemia de coronavirus mantiene paralizada la actividad, el campanense no duda respecto a su especialidad: "No deberíamos tener mayores inconvenientes de correr, con un poco de voluntad de todas las partes se puede realizar" Fue fácil llegar hasta Fernando Moreno: en Yaquemé al 1000 se encuentra su local comercial y, a su vez, el reducto donde se trabaja en el auto que presenta en las picadas de los fines de semana. Nos recibe con una sonrisa, muy propia de su forma de ser. Y rápidamente, "Yimmi" se refiere al lugar elegido para la nota: "Es acá donde hacemos gran parte del trabajo para el auto. Luego de terminado mi compromiso con mis clientes, le dedico el resto al Fiat 147", explica. -¿Y qué se está haciendo ahora? -Estamos abocados a lo que tiene que ver con la chapa y la pintura, que si bien va con los mismos colores, siempre me gusta que esté bien presentado. Y en cuanto al motor, lo está realizando Cabral, que ahora se mudó a Monte Grande, Pero Pablo siempre está con nosotros. Lo queremos mucho, porque es buena gente y hace muchos años que está en el equipo. -Pero vos venís de otro palo con el automovilismo, ¿no? -No es tan así, pero si querés estuve en los autos con techo en una categoría como ALMA, donde fui tan solo acompañante en algún momento. La pasé muy bien. -¿No llegaste a correr en ALMA como piloto? -No, nunca me dieron los números para armar un auto de esas características y lo canalicé como acompañante. Creo que tampoco estoy seguro que me hubiese entusiasmado tanto como con las picadas. Yo tengo un amigo y consejero como Cristian Iglesias, que corrió en la categoría con un Fiat 128 y después dejó y se volcó de nuevo a las picadas. Creo que es una cuestión de gustos, pasa solo por eso. -¿Y cómo nace esta posibilidad? -A mí los fierros me encantan y de hecho si corrí en la categoría ALMA como acompañante. Estaba marcando una tendencia que lo mío eran los fierros y te puedo decir que desde allí no paré más. -¿Y cuánto tiempo llevas en las picadas? -Debo andar por los once o doce años. Visité diferentes escenarios, corrí en muchos lugares y arranqué en Zárate. Vengo desde aquel momento, que para mí fueron inolvidables y en verdad me siento contento de poder hacerlo como lo hago, porque me permite realizar mis trabajos personales sin problemas y en mis horas de descanso corro picadas. -Esos años marcaron a los chicos de este grupo que se ha formado y que ahora están corriendo. Y que los tienen a ustedes como referentes, tanto a Iglesias como a vos. ¿Qué te pasa cuando ellos les dan tal reconocimiento? -Uno los escucha y te da cosa, porque uno solo trata de aconsejarlos y decirles algo cuando ellos te lo preguntan. Igual acá, el más destacado, si se quiere, es Cristian, que sin dudas tiene años corriendo y varios campeonatos ganados. Hemos armado un lindo grupo y nos llevamos muy bien. -De todo lo que recorriste, ¿dónde te sentiste más cómodo? -Entiendo que cada lugar tiene su encanto. A mí lo que me gusta es picar, como le debe pasar a todos mis compañeros de este hobby. Corro en donde se dé y no se repara mucho en cual lugar. La idea de poder estar en lo que te gusta no da lugar a ninguna especulación. Yo pico donde se da ese fin de semana. -Pero si te pido elegir uno… -Te digo el cuarto de milla en el autódromo capitalino. Está bueno participar allí. Tiene algo muy especial. Primero que estás corriendo en el autódromo de Buenos Aires, la catedral del automovilismo argentino, con todo lo que eso implica. Segundo porque el nivel es muy bueno y te exige tener que trabajar más para estar a la altura de las circunstancias. Tercero por el marco de gente, que es distinto. El público acompaña de una manera interesante. Y cuarto porque ahí te encontras con rivales de un poder adquisitivo que no suele estar a la altura nuestra. -Este presente, en medio de una pandemia, nos pones de cara a una triste realidad, de no saber si se vuelve y en qué momento. Manifestaste tu malestar por todo esto. -Soy partidario y defensor de que hay que respetar el aislamiento, ya que es nuestra única vacuna frente al Covid-19, pero viendo las colas en el súper, las colas para pagar servicios, las calles intransitables de autos, gente, etcétera. Y ahora abren cada vez más lugares, no encuentro el motivo por el cual se deba prohibir las picadas, donde tenés un predio enorme al aire libre, algo fundamental para la salud, no solo física, sino también mental. -Tiene lógica lo que decís, pero no veo fácil la posibilidad del retorno. -Mi propuesta es que si piensan igual y quieren que vuelvan las picadas, que los muchachos lo expresen, que lo hagan saber. Fijate que cuando puse este comentario en las redes, enseguida se empezaron a sumar y todos haciendo el mismo reclamo. Tan equivocado no estoy. Si tenemos que respetar un protocolo lo hacemos, no tenemos ningún tipo de problemas, porque además soy consciente que nos debemos cuidar. Eso no está en cuestionamiento. Además, estoy viendo que el automovilismo nacional va a poder contar con tres personas por auto, mientras a nosotros hasta es probable que nos sobre uno. Por esto digo que no deberíamos tener mayores inconvenientes de correr, con un poco de voluntad de todas las partes se puede realizar. -¿En qué clase estás corriendo? -Ahora, en la Clase 3 con el Fiat que tengo. Allí fui tratando de ser protagonista y estar en la pelea del campeonato, algo no demasiado fácil para mí el año pasado. -En algún momento insinuaste que no querés correr en verano. ¿Seguís con esa teoría? -Jajaja… Es una decisión mía por las altas temperaturas. Decidí no correr en todo el verano, algo muy de mí, digamos algo personal que los muchachos me cargaban por esto, pero si debo ir cuando estoy metido de lleno en un campeonato no voy a dudar para estar presente. -Si te invitan a correr en la Clase 9, ¿irías? -Te digo que no, ésa no es para mí. Estás hablando de algo groso, hay que preparase con tiempo para llegar allí. Quizás en el autódromo sí, pero en San Pedro no, quiero ser muy respetuoso de los que la transitan. Igual estamos viendo para cuando esto arranque cambiar de clase. -Corriste en Zárate, ¿qué te queda como recuerdo? -Como te dije: esos son momentos inolvidables. Fue muy lindo, primero con Jonny y después vino Fossatti. De ahí te quedan un sinfín de recuerdos. Además, fue cuando empecé a entender esta competencia tan atrapante. -¿Este nivel de competencia te permite tener amigos? -Sí, claro. Fíjate que Cristian Iglesias es un grande para mí, es mi consejero, me vive retando, no me deja pasar una. Es un amigo de verdad, la tiene muy clara, no te oculta nada y los chicos todos los días te van marcando el grupo de amistad que se armó. Nos juntamos todas las semanas a comer hasta que llegó lo de la cuarentena, pero cuando esto pase, retomaremos ese sagrado momento que nos mantiene muy unidos. -¿Y en tu casa cómo tomaron que corras picadas los fines de semana? -Mi vieja es la que más me persigue. La otra vez tuve un golpe y cuando llegué a casa estaba insoportable. Pero igual no pone trabas en el camino para que haga lo que me gusta. -¿Qué tan lejos estamos de que tu sobrino empiece a correr en karting? -No, todavía es muy chico, pero tiene locura con los autos. Está siempre con este tema, me acompaña al local y se engancha enseguida. Quizás en unos años podemos habar de este tema. -¿Hay gente para saludar en el final de la nota? -Sí: a mi familia, mis compañeros acá del negocio que siempre están y a esa gente que pasa y me pregunta cómo me fue el fin de semana. 