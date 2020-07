Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/jul/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

FALLECIÓ MARZOLINI A los 79 años de edad, Silvio Marzolini murió ayer como consecuencia de un tumor maligno y después del ACV que sufrió el año pasado. Fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino; y, para muchos, el mejor lateral izquierdo. Debutó en 1959 en Ferro Carril Oeste, pero su identificación máxima la logró con Boca Juniors: en 12 años en el club disputó 402 partidos con la camiseta Xeneize (solo Roberto Mouzo, con 426, y Hugo Gatti, con 417, tienen más). Con la Selección Argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Y en carrera como DT se destacó el título Metropolitano que logró con Boca en 1981, dirigiendo, entre otros, a Diego Armando Maradona. GAGO SIGUE EN VÉLEZ Después de confirmar la continuidad de Ricardo Centurión, en Vélez arreglaron condiciones con Fernando Gago (34 años) para que el mediocampista siga en la institución hasta diciembre de 2021. Actualmente, "Pintita" atraviesa el tramo final de la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. ASCENSO PARA BIELSA Sin jugar, Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, consiguió ayer el ascenso a la Premier League gracias a la derrota del West Bromwich (su escolta) ante Huddersfield en el inicio de la 45ª y anteúltima fecha. De esta manera, el conjunto de Ellan Road regresa a la máxima categoría de Inglaterra después de 16 años en la Championship League. En su historia, Leeds acumula tres títulos (1969, 1974 y 1992). PREMIER LEAGUE En el cierre de la 36ª y antepenúltima fecha, West Ham venció 3-1 como local a Watford y quedó muy cerca de asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés. En tanto, hoy comenzará la 37ª jornada con el duelo entre Norwich City (ya descendido) y Burnley. En tanto, en una de las semifinales de la FA Cup, Manchester City se medirá hoy frente al Arsenal (15.45, ESPN). La otra llave la protagonizan Manchester United y Chelsea, que se enfrentarán mañana. SERIE A DE ITALIA En el inicio de la 34ª fecha del campeonato, hoy se disputarán tres encuentros: Hellas Verona vs Atalanta (12.15, ESPN), Cagliari vs Sassuolo (14.30, Fox Sports) y Milan vs Bologna (16.45). El líder del certamen es Juventus (77 puntos) y después se ubican: Inter (71), Atalanta (70), Lazio (69), Roma (57), Napoli (53) y Milan (53). OLÍMPICOS POSITIVOS Dos atletas argentinos de elite confirmaron que contrajeron coronavirus en los últimos días. Ayer lo anunció el nadador Santiago Grassi (23 años), quien se entrena en Alabama, Estados Unidos, camino a su participación del Tokio. En tanto, Agustín Vernice (canotaje) fue diagnosticado en su arribo a Tucumán, donde continuará con su preparación para los próximo Juegos Olímpicos, postergados para agosto de 2021. HAMILTON Y VETTEL Ayer comenzaron los entrenamientos de la tercera fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1, a disputarse el domingo en Hungría. En la primera sesión se impuso el británico Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que en la segunda lo hizo el alemán Sebastian Vettel (Ferrari). La actividad en Hungaroring continuará hoy: a las 7.00 (hora argentina) habrá un tercer ensayo y poco después, a las 10.00, será el turno de la clasificación.



