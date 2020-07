La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Peligra el pago de los sueldos de los empleados municipales porque la Provincia no envió fondos







Al momento el gobernador Kicillof no envió a Campana la asistencia financiera necesaria ante la emergencia por el coronavirus. "Solo nos enviaron 87 millones de pesos sobre 1000 millones que necesitábamos para afrontar el funcionamiento básico", aseguraron desde el Ejecutivo. Desde el Departamento Ejecutivo advirtieron hoy que "corre peligro" el pago de los sueldos de julio de los trabajadores municipales porque el gobierno provincial no envió, hasta el momento, ayuda financiera para Campana ante la emergencia por el coronavirus, tal como sucedió meses anteriores. Según explicaron, el gasto operativo que tiene el Municipio es de $220 millones mensuales, entre salarios y gastos básicos de funcionamiento, una cifra que, ante la importante caída de la recaudación, es muy difícil reunir. "Hasta el momento y gracias al buen manejo de las finanzas municipales, pudimos afrontar en estos últimos meses la gran mayoría de los gastos y obligaciones, pero tal como preveíamos, la situación se está complicando cada vez más y es por eso que hoy más que nunca es clave la ayuda que pueda llegar desde la Provincia. Pagamos los sueldos de estos meses y el aguinaldo. En total pagamos unos $1000 millones de pesos y solo nos enviaron $87 millones", resaltaron. Además, según explicaron desde el Ejecutivo, solo en el área de Salud se va gastar este año entre $80 y $90 millones más de lo presupuestado a raíz de los gastos que generó enfrentar la pandemia.



