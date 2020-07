La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Aislamiento:

El objetivo, explicó el Intendente, será evitar los desplazamientos y las reuniones. No obstante, el jefe comunal volvió a apelar al compromiso de los vecinos, más allá de los controles que realice el Municipio. Luego de hacer un pedido público a los vecinos de evitar reuniones por el Día del Amigo, el intendente Sebastián Abella anunció hoy que el lunes habrá "controles especiales" en distintos puntos de la ciudad. Según anticipó, el Municipio reforzará los controles de tránsito para evitar que la gente se desplace y organice reuniones para celebrar esa fecha. El objetivo principal será evitar la realización de fiestas clandestinas que puedan desarrollarse en casas particulares y los encuentros en espacios públicos. Por eso, se monitorearán aquellos vehículos en los que se observe la presencia de varias personas a bordo y se exigirán a todos los ocupantes el permiso de circulación correspondiente. Además de los controles de tránsito, la Mesa de Enlace estará atenta para dar aviso e intervenir en aquellas situaciones en que se reciban denuncias de ruidos molestos o actividades fuera de los protocolos vigentes. No obstante, mas allá de los controles que se instrumenten desde el Ejecutivo municipal, el Intendente volvió a solicitar a los vecinos que se comporten de "manera responsable". "Si bien es una fecha en la que todos queremos estar cerca de nuestros amigos, no es el momento. Por el contrario, es muy importante que cada uno se quede en su casa porque en una reunión se pueden contagiar un montón de personas", enfatizó Abella e insistió en que "tal como se comprobó para el Día del Padre, es en las reuniones donde hay mayor riesgo de contagio". Por ello, una vez más, el jefe comunal instó a los campanenses a celebrar el Día del Amigo en sus casas y a organizar reuniones virtuales porque es "clave evitar que el virus se siga expandiendo".

