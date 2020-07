La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Esta semana hubo varios reclamos vecinales por fallas en el suministro eléctrico







Las quejas a este medio llegaron desde Las Acacias, La Josefa y Banco Provincia. El viernes habitantes de San Cayetano protestaron en la Ruta 6. Esta semana se sucedieron los reclamos por los problemas en el suministro eléctrico de varios barrios de la ciudad: una protesta derivó incluso en el corte temporal de la circulación de la Autovía 6. El fugaz piquete se registró este viernes por la tarde debido a un corte de luz que había comenzado a las 22.30 de la noche anterior, según denunciaron en el lugar. Además, el malestar de los vecinos se elevó tras conocer que la cuadrilla de EDEN solo llegaría al barrio el lunes. Así se lo hizo saber una vecina a La Auténtica Defensa. "En lo que va de la semana se cortó 4 veces la luz", denunció la mujer. En tanto, un vecino de Ugarte Mendia entre calles Molina e Ibarra también reclamó por un transformador que tenía al menos una fase fuera de servicio. "Este problema viene de hace dos o tres días", aseguró. Y arriesgó una explicación: "Cuando llega el invierno, todos ponen la estufa eléctrica y salta la fase. Solamente se va a resolver cuando vengan y pongan los medidores, porque hay mucha gente que no tiene la instalación regularizada". En La Josefa también hubo inconvenientes con la luz. Según el vecino Aldo, de la zona de Zaballo y Tristán González, se deberían a una o dos fases que abastecen las viviendas aledañas. El corte arrancó alrededor de las 21 horas del miércoles y se extendió hasta el mediodía del jueves. No se pudo confirmar si intervino personal de la empresa EDEN. A eso se suma que el tendido eléctrico en el barrio tiene baja tensión, lo que hace que los electrodomésticos estén "al filo" de quemarse. Yo tengo el aparato para medir la tensión y me dice que hay 175 voltios, cuando debería haber 220", señaló el vecino. La irregularidad en la tensión no sería una deficiencia solo de la red en La Josefa. Ayer una Paula, una vecina del barrio Banco Provincia, le hizo llegar a este medio la foto con un tester conectado a una zapatilla prolongadora que arrojaba 328 voltios de energía. El primero de los reclamos vecinales que trascendieron en la semana vinos desde Las Acacias. "Hemos tenido problemas durante 15 días con cortes de una fase", denunció la vecina Ana María Berh. "Es una cosa de todas las noches, entre las 19 y las 20, y por dos o tres horas. A veces vuelve y enseguida se corta de nuevo". Si bien los problemas con el abastecimiento de energía se agravaron en los últimos días, Ana María asegura que su zona de Las Acacias tiene un prolongado historial de cortes. En su momento, tramitó para cambiar de fase, pero no resultó ser la solución. "Los veranos todos los días tenés corte de luz a la noche. Es un desastre", se quejó la vecina. Según su testimonio, una cuadrilla de EDEN le comentó que cualquier reclamo debe hacerlo en las oficinas, con atención restringida debido a la pandemia de coronavirus. "Nos dejan a la deriva, no te dan ninguna solución", cuestionó la mujer.

Vecinos del barrio San Cayetano protestaron el viernes por un corte de varias horas de duración.





Alta tensión: tester conectado a la red eléctrica del Banco Provincia.

#Dato vecinos de barrio San Cayetano cortaron ruta 6 en reclamo por falta de suministro eléctrico, según manifestaron hace 4 días que vienen con cortes prolongados que afectan muchas viviendas, siendo imprescindible para calefacción y otros electrodomésticos. Policía presente. pic.twitter.com/ZazqgohnPg — Daniel Trila (@dantrila) July 18, 2020

