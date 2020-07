La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Coronavirus: el Municipio no difundió ayer su informe local







Fue a raíz de problemas en el SISA. En tanto, el reporte provincial de anoche mostraba a la ciudad con 260 casos totales, misma cantidad que la Secretaría de Salud municipal había informado el viernes al mediodía. En tanto, en Zárate falleció una mujer de 88 años. La Municipalidad de Campana viene bridando su informe diario de la situación local de coronavirus en horas del mediodía. Sin embargo, según explicó, ayer no pudo hacerlo a raíz de la caída del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) durante las primeras horas de este sábado. En un comunicado, el Equipo del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica informó que esto ocurrió "producto de los problemas relacionados a la performance del sistema afectada por el volumen de consultas experimentadas en la actual situación epidemiológica". Y que, por ello, "el SISA estará no operativo durante algunas horas para realizar tareas de mejora que permitan el normal uso del sistema". A diferencia de Campana, municipios que brindan su parte diario en horas de la tarde-noche no tuvieron inconvenientes para hacerlo, tal como ocurrió con Zárate, Escobar y Exaltación de La Cruz, entre otros (ver "Distritos vecinos"). Sin embargo, el reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mostraba a Campana con 260 casos totales en su actualización de anoche a las 21 horas. Mientras el informe de la Región Sanitaria V de horas de la tarde presentaba a nuestra ciudad con 256 contagios totales. Una situación curiosa, dado que la Municipalidad de Campana ya había informado el viernes al mediodía que el distrito había alcanzado los 260 positivos acumulados, número que quedó en stand-by al no conocerse ayer el reporte local oficial. En tanto, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud bonaerense, los 260 casos de Campana se dividen de la siguiente manera por rango etario: 14 corresponden al rango 0-9 años; 18 al de 10-19 años; 52 al de 20-29 años; 66 al de 30-39 años; 50 al de 40-49 años; 29 al de 50-59 años; 13 al de 60-69 años; 9 al de 70-79 años; y 9 al de mayores de 80 años. Mientras que en la disgregación según género, el 51% de los casos de la ciudad corresponden a mujeres; y el 51,2% de los contagios se ha debido a circulación comunitaria. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer tres nuevos contagios de coronavirus, ocho nuevas altas médicas y también el fallecimiento de una mujer de 88 años que se encontraba internada en la Clínica Santa Clara. Así, el panorama actual en la vecina ciudad es el siguiente: acumula 253 casos totales, 62 de los cuales se encuentran activos. En tanto, los recuperados ascendieron a 186, mientras los fallecidos son 5 ahora. Por su parte, la Municipalidad de Escobar confirmó ayer 37 nuevos positivos y 20 nuevas altas médicas. De esta manera, acumula 1.050 casos totales: 576 se encuentran activos, 441 se han recuperado y 33 han fallecido. En tanto, Pilar reportó apenas seis nuevos contagios y 13 nuevas altas médicas. Por lo tanto, su panorama actual marca que de los 1.026 casos totales que ha registrado desde el inicio de la pandemia, 382 se encuentran activos, 628 se han recuperado y 16 han fallecido. Finalmente, la Municipalidad de Exaltación de La Cruz confirmó que ya tiene detectados dos nuevos positivos en Parque Sakura, aunque todavía no los incluyó en su estadística para coincidir con los datos que mostraba el SISA en el distrito. Así, los números en Exaltación no se movieron: de los 47 casos totales, 15 están activos, 29 se han recuperado y 3 han fallecido.

EL REPORTE DE ANOCHE DEL MUNICIPIO DE ESCOBAR, CON 37 NUEVOS POSITIVOS Y 20 NUEVAS ALTAS MÉDICAS.





PRESENTAN UN PROYECTO PARA QUE FUNCIONE UN AUTOCINE EN PILAR La compañía Multiplex, de origen argentino, presentó un proyecto ante la Municipalidad de Pilar para poder instalar un autocine en el estacionamiento del paseo comercial a cielo abierto Las Palmas del Pilar, ubicado en el kilómetro 50 del ramal Pilar. La actividad en cines, teatros y salas de entretenimientos ha sido nula desde el inicio de la cuarentena y todo indica que difícilmente puedan reabrir en condiciones viables en un futuro cercano. De allí la alternativa que ha buscado Multiplex. "Estamos trabajando en conjunto con el Municipio, esperando que las condiciones de la pandemia lo permitan. Siempre estamos sujetos a las decisiones de las autoridades, que tienen la visión general de lo que está ocurriendo", reconoció el gerente de la compañía, Nicolás Ojeda, en diálogo con El Diario de Pilar. "La gente necesita salir a entretenerse, y nada más seguro que ir con tu auto. Si no querés, no te bajás, no hay posibilidad de contagio y es más seguro que ir al súper, a la farmacia o a la ferretería", agregó Ojeda respecto a esta iniciativa que ya está funcionando en distintos países del mundo y también en algunas provincias de nuestro país. Según comentó el gerente de Multiplex, el autocine en Pilar podría funcionar una vez que se habilite la actividad física en el distrito y con el protocolo sanitario correspondiente para poder funcionar, con las particularidades que implicaría "ir al baño" o "consumir Candy", a diferencia de las entradas, que se vendería únicamente de manera online.

