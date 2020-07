La compañía Multiplex, de origen argentino, presentó un proyecto ante la Municipalidad de Pilar para poder instalar un autocine en el estacionamiento del paseo comercial a cielo abierto Las Palmas del Pilar, ubicado en el kilómetro 50 del ramal Pilar.

La actividad en cines, teatros y salas de entretenimientos ha sido nula desde el inicio de la cuarentena y todo indica que difícilmente puedan reabrir en condiciones viables en un futuro cercano.

De allí la alternativa que ha buscado Multiplex. "Estamos trabajando en conjunto con el Municipio, esperando que las condiciones de la pandemia lo permitan. Siempre estamos sujetos a las decisiones de las autoridades, que tienen la visión general de lo que está ocurriendo", reconoció el gerente de la compañía, Nicolás Ojeda, en diálogo con El Diario de Pilar.

"La gente necesita salir a entretenerse, y nada más seguro que ir con tu auto. Si no querés, no te bajás, no hay posibilidad de contagio y es más seguro que ir al súper, a la farmacia o a la ferretería", agregó Ojeda respecto a esta iniciativa que ya está funcionando en distintos países del mundo y también en algunas provincias de nuestro país.

Según comentó el gerente de Multiplex, el autocine en Pilar podría funcionar una vez que se habilite la actividad física en el distrito y con el protocolo sanitario correspondiente para poder funcionar, con las particularidades que implicaría "ir al baño" o "consumir Candy", a diferencia de las entradas, que se vendería únicamente de manera online.