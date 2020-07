La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

AMENAZADA La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció haber recibido amenazas de muerte en su domicilio y sostuvo que la custodia de la Policía Federal que tiene asignada "no funciona". A través de un comunicado de prensa difundido por Madres de Plaza de Mayo, Bonafini aseguró que "alrededor de las dos de la madrugada" de este sábado fue amenazada "a través del portero eléctrico" de su casa, cuando una persona le dijo: "Para que te calles te vamos a matar". En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó que el presidente Alberto Fernández pidió reforzar la custodia de la titular de Madres de Plaza de Mayo. "Ante las amenazas que recibió Hebe de Bonafini esta madrugada, el presidente Alberto Fernández nos ordenó el inmediato refuerzo de su custodia y el acompañamiento para garantizarle la denuncia", indicó Frederic. PRISIÓN PREVENTIVA Tres de los cuatro detenidos por el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron procesados con prisión preventiva, mientras que el hermano de uno de ellos quedará libre por "Falta de mérito". El juez penal del distrito santacruceño de El Calafate que lleva la causa, Carlos Navarte, informó que procesó con prisión preventiva a Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón, acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa". El magistrado brindó una conferencia de prensa en la que señaló que "en principio sería Facundo Zaeta (el autor del crimen), pero todos en alguna medida han colaborado para la consumación de este homicidio". Los tres acusados por el crimen cometido el pasado 3 de julio continuarán así en prisión, mientras que el cuarto involucrado, Agustín Zaeta, hermano de Facundo, recuperará la libertad en las próximas horas. SUBSIDIOS A LA LUZ El Gobierno formalizó un aporte de $13.397 millones para subsidiar las tarifas de energía eléctrica, $4.585,7 millones en insumos y equipamientos sanitarios y el funcionamiento de hospitales en el marco de la pandemia de coronavirus y $900 millones para el funcionamiento del Correo, por medio de una nueva modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial. Por otra parte, se dispuso la redistribución dentro del Ministerio de Turismo de $376,9 millones, para reparar las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente. Las modificaciones se formalizaron mediante la decisión administrativa 1284/20, publicada inusualmente en una edición sabatina, y es la decimotercera modificación al Presupuesto, que a su vez es una prórroga del correspondiente a 2019. En lo que va del año, la ampliación del gasto contemplado en el Presupuesto supera los $865.000 millones. NO TAN FLORIDA Estados Unidos registró casi 950 muertes en las últimas 24 horas y supera ya los 139.000 fallecidos por coronavirus, con un número récord de nuevos infectados por encima de los 77.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis presumía de haber conseguido una reapertura exitosa de la economía, lidera al resto del país en cuanto a nuevos contagios con más de 11.400 positivos, 128 muertes y cerca de 400 hospitalizaciones diarias. Las cifras en Florida, según el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, es consecuencia de que "pese a que se emitieron recomendaciones, la ciudadanía en algunos casos no escuchó y se congregó en los primeros días del verano en bares y playas sin máscaras".



