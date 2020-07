La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 La UV Más Campana y su rechazo al convenio con el CEAMSE







Los concejales Twyford y Palavecino votaron negativamente el nuevo convenio con el CEAMSE para la disposición de los residuos sólidos urbanos. Señalaron la ausencia de planificación del municipio y destacaron la necesidad de generar una política pública sobre este tema. "La problemática de los residuos es un tema que nos preocupa especialmente en la UV Más Campana y que venimos trabajando junto a los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Norberto Bonola. A partir de la clausura del predio de Cóncaro en el año 2018 el municipio debió recurrir rápidamente al CEAMSE para depositar allí los residuos. El problema es que en el convenio que se firmó la Municipalidad se obligó a dar de baja todas las habilitaciones para otros predios de volcado en nuestra ciudad", recordó Alexis Twyford y agregó: "Esto quiere decir que con ese convenio quedamos a merced del CEAMSE, dependemos absolutamente de ellos. En Zárate, por ejemplo, el Concejo Deliberante le sacó esa cláusula al contrato y se aprobó sin ella. El nuevo convenio que nos proponían aprobar en la última sesión del HCD ratifica esa cláusula original por lo que decidimos no aprobarlo". Junto con Celeste Palevecino, ambos concejales señalaron también que no quedaba claro cuál es el precio a pagar entre el 1 enero y el mes de junio, mientras todavía no regía el nuevo contrato. "La nueva tarifa que se proponía (un 76% superior a la anterior) tenía vigencia a partir de enero de 2020 pero el convenio se firmó en junio de 2020. Por lo tanto, no sabemos qué tarifa se pagó en primer semestre del año, y en caso de haberse pagado la tarifa anterior, si corresponde al Municipio abonar la diferencia", señalaron. "El problema más importante que vemos sobre los residuos es la falta de planificación que tiene el Municipio de Campana. Desde la clausura de Cóncaro no hubo ningún intento del Municipio por pensar una estrategia integral que nos permita volver a hacernos cargo como municipio del problema de los residuos. Además disponer los residuos en el CEAMSE se volvió muy costoso. En el año 2017 se gastaron $111 millones en residuos, mientras que en 2019 se gastaron $250 millones. Así, el gasto pasó de ser del 6% del presupuesto al 8% en 2019", agregaron. Según explicaron los concejales, este aumento no es solamente por el CEAMSE, que cobró $17 millones en 2019, sino porque también debe pagarse el traslado de los residuos hasta José León Suarez y un centro de transferencia que en 2019 implicó $60 millones de gastos. En ese sentido, Twyford señaló: "Si durante 2019 se hubiera hecho algún tipo de planificación para tratar localmente algunos residuos, podríamos haber ahorrado dinero del traslado hacia el CEAMSE que nos permita hacer las inversiones que Campana necesita en materia de residuos. Lamentablemente nada de eso se hizo, y el Municipio le entregó la gestión de residuos al CEAMSE con ese convenio firmado". "Desde nuestro bloque propusimos un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos que esperamos que sea el puntapié inicial para el debate que Campana necesita sobre un asunto de gran importancia como este y que nos permita trabajar de manera conjunta con otras ciudades vecinas que tienen los mismos problemas que nosotros, como es el caso de Zárate", concluyeron.

"El problema más importante que vemos sobre los residuos es la falta de planificación que tiene el Municipio de Campana", señalaron Palavecino y Twyford.



