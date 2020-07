La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Opinión:

Nadie da respuestas a los cortes de luz

Tuvimos que presentar un propuesta en el HCD pidiendo que EDEN, CEMAV y OMIC se muevan para lograr las primeras declaraciones de funcionarios oficialistas hablando sobre el tema. Hace semanas que hablamos de este tema informalmente y las respuestas que obtenemos son siempre evasivas. Desde la empresa EDEN seguramente van a decir que el problema es por los enganchados que existen. La pregunta es, ¿hicieron algo para que los enganchados no afecten el servicio de los usuarios registrados? Porque si saben que los enganchados generan dificultades en la distribución hogareña,.. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron de la empresa para asegurar un servicio de calidad a los usuarios que efectivamente pagan?. Con relación a los enganchados, desde hace mucho tiempo se manifestaron estos inconvenientes y desde que estoy como concejal vengo escuchando a la empresa que iba a poner un transformador comunitario para que se conecten aquellos que están fuera de servicio y de esa manera se evita cortes a los usuarios registrados. Hace 8 años aproximadamente que escucho esas promesas de EDEN pero el problema del corte sigue siendo una constante en estos periodos de picos de consumo. Incluso, siempre se dijo que con los aumentos tarifarios de los últimos años que fueron bastante importantes se acababa los problemas de energía; y que tendríamos el abastecimiento que necesitamos. Lo único que funciona bien en EDEN es la guardia que a toda hora y en cualquier punto de la ciudad va a reparar las roturas y desconexión para abastecerlos nuevamente de energía eléctrica. Por otro lado, el CEMAV y la OMIC brillan por su ausencia. Le dicen a los vecinos que llamen, manden correos pero no hay respuestas ni forma de hablar personalmente con nadie de estas oficinas; generando a la población que están a la deriva y sin nadie que defienda sus intereses. También es para destacar los grandes problemas con Telecom que no tiene una oficina local y brinda servicio de teléfono e internet. Desde los concejales oficialistas se comprometieron a hablar con la empresa para dar una respuesta por parte de EDEN. Todos se ocupan de reclamar pero nadie tiene Ninfa las repuestas que espera la gente de Campana. Ojalá pronto comuniquen que saben cuál es la solución para evitar cortes diarios en diferentes puntos de la ciudad.

