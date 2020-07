La Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, consideró necesaria la conformación de un Registro de Ollas, Comedores y Merenderos Comunitarios, con el fin de organizar la asistencia de manera precisa. "Los vecinos en situación de mayor vulnerabilidad deben tener garantizada la ayuda alimentaria" aseguró la edil, y destacó las distintas iniciativas voluntarias "que hoy en día asumen responsabilidades que son del Estado".

Días pasados, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, presentaron el Registro Nacional de Comedores y/o Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) cuyo objeto es "incluir, promover y potenciar los comedores comunitarios de todo el país", que "serán fundamentales" en la salida de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Esta iniciativa busca ser aplicada en nuestra Ciudad, según lo señalado por la Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle. "El Gobierno Municipal reconoce que hay más de 6000 campanenses que comen en ollas populares. Es una cifra de hace varias semanas, por lo que en la actualidad pudo haberse incrementado. Son datos que duelen para una Ciudad como Campana, y que reflejan la necesidad urgente de mayor intervención Municipal ya que los vecinos en situación de mayor vulnerabilidad deben tener garantizada la ayuda alimentaria" aseguró la edil.

Al respecto, desde el bloque que encabeza presentaron un proyecto para confeccionar dicho registro. "No todos los comedores, merenderos y ollas populares son reconocidos por el Municipio. Es importante contar con información precisa que permita acompañar a cada organización vecinal que hace un esfuerzo por asistir a su gente. Necesitamos diagramar un mapa, con estadísticas confiables y precisas de los espacios comunitarios. Sin ésta organización, los recursos pueden ser desperdiciados o al menos no utilizados de manera óptima, y ese es un privilegio que en esta situación no podemos darnos" sostuvo Calle.

La Concejal, además, destacó las distintas iniciativas voluntarias "que hoy en día asumen responsabilidades que son del Estado. Son una muestra de la gran solidaridad de los campanenses. Y un ejemplo a seguir por las autoridades, y así dejar de pensar en términos electorales y tener una mirada más humana de la problemática".

En tanto que destacó el Plan Argentina contra el Hambre lanzado por el presidente Alberto Fernández, cuyo fin es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, "con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. En Campana debemos caminar en esa misma línea. Ponernos a trabajar todos juntos y tenderle una mano a quien se encuentra en la más delicadas de las situaciones, en un contexto que nos obliga a redoblar esfuerzos. Volvemos a ponernos a disposición, a conformar un Comité de Crisis y colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, con las herramientas que tanto el Presidente como el Gobernador Kicillof han impulsado y que hoy más que nunca pueden desembarcar en nuestra Ciudad, indistintamente del color político de quien la Gobierna, siempre y cuando así lo permita" concluyó.