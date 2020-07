La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 La Corriente Federal de los Trabajadores llama a un Pacto Social







"Agravada por la pandemia del COVID 19, la crisis es tal que no se sale simplemente con otro acuerdo de precios. Acá se necesita un diálogo fundacional, patriótico diría, que nos corra definitivamente de la lógica que nos trajo hasta acá y no nos deja despegar", señaló Carlos "Toro" Ortega, titular del gremio de la ANSeS. "Las corporaciones financieras y al Fondo Monetario Internacional tienen la inexcusable responsabilidad del prestamista que sabe que el prestatario no podrá responder en tiempo y forma. No es que han incurrido en un error, una vez más han ejecutado una estrategia criminal y colonialista para someter a la economía argentina. Por lo que exigimos, a ellos y a sus asociados locales, que cesen en el intento y en sus extorsiones, pues estaremos con el Pueblo Trabajador en la oposición por todos los medios a la imposición de acuerdos que comprometan el trabajo, la alimentación, el abastecimiento de bienes y servicios para una vida digna de los habitantes de nuestra Patria. No es que como trabajadores pongamos condiciones. Sólo se trata de que todos pongamos en primer lugar el interés nacional asumiendo las cargas proporcionalmente a las reales posibilidades y responsabilidades que tenemos, ante la conmoción mundial que atravesamos", señala un reciente comunicado emitido por los gremios nucleados en la llamada Corriente Federal de los Trabajadores. El extenso documento titulado "No queremos ninguna dominación, queremos vivir con lo nuestro", repasa la historia de la Argentina desde la Declaración de Independencia de 1816 hasta nuestros días; plantea la necesidad de alcanzar una independencia económica y financiera para que el país prospere; y desde ese lugar, apoya el proyecto de ley para la creación de un Consejo Económico y Social que próximamente será remitido al Congreso Nacional. "Agravada por la pandemia del COVID 19, la crisis es tal que no se sale simplemente con otro acuerdo de precios. Acá se necesita un diálogo fundacional, patriótico diría, que nos corra definitivamente de la lógica que nos trajo hasta acá y no nos deja despegar. El fracaso más evidente e incontrastable de esa lógica lo encarnó Mauricio Macri durante su mandato", señaló al respecto Carlos "Toro" Ortega, titular del gremio de la ANSeS, sindicato que integra la Corriente Federal de los Trabajadores. En línea con el documento también recordó: "Nosotros, como trabajadores, también tenemos que hacer los deberes y hacernos cargo de la parte que nos toca. Ese diálogo, un verdadero pacto social, implica la necesaria unidad y sin exclusiones del movimiento sindical en la CGT, para que nadie pueda poner en duda su representatividad en los difíciles momentos que se avecinan". "Recién en 1947 el primer Gobierno de Juan Domingo Perón pudo rescatar el total del endeudamiento externo y terminar de pagar el empréstito de la Baring Brothers, que contrajo Bernardino Rivadavia. Así, Perón declaró la independencia económica, lanzó el primer Plan Quinquenal y, casualmente, luego vino otro Golpe de Estado. Hoy, Macri fue el artífice de un nuevo ciclo de endeudamiento de una escala tal que no tiene antecedentes, e hipotecó nuestro futuro por varias generaciones. Más allá de cualquier posición política, hay que comprender que no podemos seguir cometiendo los mismos errores, sentar en la mesa a todos, y que todos hagan su parte en pos del interés nacional", concluyó Ortega.

