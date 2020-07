La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 La Ordenanza Irrompible







A través del bloque PJ-Frente de Todos, Ariel Mosqueira presentó en el HCD un proyecto para eximir del pago de tasas a pacientes recuperados del COVID 19 que donen "plasma de convaleciente". Luego de la disolución de la Unión Vecinal Vamos Campana en junio del año pasado (espacio que lideraba junto a Pedro Orquiguil y Alejo Sarna), esta semana Ariel Mosqueira volvió al ruedo político presentando un proyecto de ordenanza al bloque PJ-Frente de Todos. "La verdad -comentó al respecto- es que nunca dejé de militar, y siempre me referencié con Leandro Santoro y su espacio político Los Irrompibles, que forma parte del Frente de Todos. Hace poco tuvimos una reunión virtual a nivel provincial y entre otras ideas manejamos este proyecto que promueve la donación de plasma de convaleciente. No perdí el tiempo y la llamé a la concejal Soledad Calle con la propuesta para su bloque y le pareció muy buena. Tengo entendido que también de la mano de Los Irrompibles, entró un proyecto similar en General Rodríguez". De ser aprobado, el proyecto de Mosqueira facultará "al Departamento Ejecutivo Municipal a eximir en un 100 % del pago de la "Tasa por Servicios generales" y de todas aquellas contribuciones y tasas que se liquiden en forma conjunta con aquella, a todos aquellos contribuyentes recuperados del virus COVID-19 que demuestren haber donado plasma convaleciente para el estudio de nuevos tratamientos contra la enfermedad, y acrediten titularidad dominial sobre el bien inmueble". "Faltan -dice Mosqueira- algunos pasos para que se concrete: primero tiene que entrar en el orden del día, luego se tratado en comisión, ser aprobado en el concejo… y si todo eso pasa, que el Ejecutivo adhiera a la iniciativa. Pero la intención está. Sabemos que su uso en muchos pacientes con COVID 19 es exitoso y en los que no, es inocuo. Pero como la donación es voluntaria, no estaría mal poner un aliciente al vecino que se recuperó de la enfermedad y así ayude a otros a salir de un trance que, no hay que olvidarlo, puede poner en juego nuestras vidas".

