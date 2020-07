La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Una técnica recupera pulmones humanos dañados para su uso en trasplantes







La disponibilidad de órganos para el trasplante de pulmón, la única cura definitiva para la enfermedad pulmonar en etapa terminal, sigue siendo limitada debido a un suministro insuficiente de pulmones de donantes de calidad. (ABC Salud) Una técnica permite recuperar los pulmones humanos dañados que han sido rechazados para el trasplante de órganos. El sistema utiliza la circulación cruzada de sangre completa entre el pulmón del donante y un huésped animal. Por primera vez, un pulmón humano gravemente lesionado que no pudo recuperarse utilizando las técnicas tradicionales, perfusión pulmonar ex vivo, se recuperó con éxito durante 24 horas. El estudio se publica hoy en «Nature Medicine». La disponibilidad de órganos para el trasplante de pulmón, la única cura definitiva para la enfermedad pulmonar en etapa terminal, sigue siendo limitada debido a un suministro insuficiente de pulmones de donantes de calidad. Las estrategias actuales para aumentar la disponibilidad de los pulmones de los donantes incluyen el uso de perfusión pulmonar ex vivo (EVLP), una técnica que bombea continuamente oxígeno y nutrientes para apoyar la función de los pulmones de los donantes fuera del cuerpo antes del trasplante. Sin embargo, no está claro los beneficios de la EVLP para rehabilitar pulmones dañados. Además, la EVLP proporciona solo una duración limitada de seis a ocho horas de soporte, un tiempo que es demasiado corto para recuperar la mayoría de los pulmones de donantes gravemente dañados. Los investigadores de la Escuela de Ingenieros de Columbia y la Universidad de Vanderbilt (EE.UU), dirigidos por Gordana Vunjak-Novakovic y Matthew Bacchetta, explican en el artículo que la clave está en que esa plataforma permite una reparación biológica más prolongada. «Es la provisión de mecanismos de reparación biológica durante períodos de tiempo lo suficientemente largos lo que nos permitió recuperar los pulmones gravemente dañados que de otro modo no se podrían salvar», señalan los autores principales del estudio, Ahmed Hozain y John O’Neill. En los últimos ocho años, este equipo de investigadores ha estado desarrollando su método radicalmente nuevo para proporcionar más pulmones a los pacientes que necesitan un trasplante de órganos. En 2017, demostraron la viabilidad del soporte de circulación cruzada de pulmones enteros fuera del cuerpo. En 2019, verificaron la eficacia de la circulación cruzada mediante la regeneración de pulmones de cerdos gravemente dañados, y en 2020, extendieron con éxito la duración del soporte de circulación cruzada a cuatro días. Ahora, en este nuevo trabajo, muestran que los pulmones humanos extraídos, y rechazados para el trasplante, pueden recuperarse gracias a su técnica de circulación cruzada, que mantiene con éxito la integridad pulmonar y logra la recuperación funcional del pulmón. A lo largo de las 24 horas de circulación cruzada, el equipo observó mejoras sustanciales en la viabilidad celular, la calidad de los tejidos, las respuestas inflamatorias y, lo más importante, la función respiratoria. «Pudimos recuperar un pulmón donante que no se había logrado en el sistema clínico de perfusión pulmonar ex vivo, que es el estándar de atención actual. Esta es la validación más rigurosa de nuestra plataforma hasta la fecha lo que la convierte en una técnica prometedora para su uso en clínica», señala Vunjak-Novakovic.



