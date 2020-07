La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 NotiCMR:

Está demostrado que realizar ejercicio físico regular, adecuado a cada persona en función de las edades, la condición física y patologías crónicas, contribuye a mantener una buena salud física, mental y a prevenir enfermedades. ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS? FÍSICOS: - Mejora la forma y resistencia física. - Regula las cifras de PRESIÓN ARTERIAL. - Previene la OSTEOPOROSIS Incrementando o manteniendo la densidad ósea. - Mejora la RESISTENCIA A LA INSULINA y la DIABETES - Ayuda a mantener y descender el peso corporal previniendo la OBESIDAD - Aumenta el tono y la fuerza muscular evitando CAÍDAS - Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones evitando FRACTURAS. - Reduce la sensación de fatiga. - Mejora el sistema inmunológico por lo que ayuda a prevenir ENFERMEDADES INFECCIOSAS PSICOLÓGICOS: - Aumenta la AUTOESTIMA - Mejora la autoimagen. - Reduce el aislamiento social. - Rebaja la tensión y el ESTRÉS por liberar sustancias llamadas endorfinas - Reduce el nivel de Depresión - Ayuda a relajarte y así controlar el INSOMNIO - Aumenta el estado de alerta. - Disminuye el número de ACCIDENTES Domésticos Y LABORALES. - Menor grado de agresividad, ira, angustia. - Incrementa el BIENESTAR GENERAL. Todas las actividades deben realizarse en forma progresiva tras un periodo de inactividad, no solo para entrenar el corazón, sino para evitar esguinces y traumatismos que nos van a conducir al reposo y retroceder todo lo logrado. ¿COMO ELEGIR QUÉ ACTIVIDAD FÍSICA HACER? Lo más importante es que te guste, te de placer, y adaptarnos a nuestra condición física y de salud, ya que el tiempo y el lugar, otra cosa que nos enseñó la pandemia, con clases online nos podremos adaptar. ¿ACTIVIDAD FÍSICA AEROBICA O ANAEROBICA, CUAL ES LA MEJOR? La actividad aeróbica (ej. Caminar, correr, bailar) se diferencia de la anaeróbica (ej. Pesas, abdominales) porque la segunda no requiere de oxígeno para obtener energía el músculo en la actividad física. A la hora de elegir, los 2 se complementan y AMBOS tienen beneficios. Es de suma importancia antes de iniciar actividad física sea recreativa o competitiva realizar una consulta cardiológica para que nos chequee y nos indique qué actividad es la recomendada para nuestro corazón. Si todavía no te hiciste tus controles cardiológicos los invito a realizar una consulta cardiológica con el equipo de cardiología de nuestro Centro Médico Rawson y después a hacer actividad física con tranquilidad para estar SALUDABLES! Dra. Cecilia López - MP 54620 - Centro Médico Rawson

