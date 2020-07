La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 19 de julio







DÍA DEL PEQUEÑO GRAN GESTO Establecido por la ONG "Dibujá una sonrisa" en el año 2006, en este día se conmemora el fallecimiento de Enrique Götz, un hombre conocido por su labor solidaria en su comunidad, que solía decir: "hagámoslo. Ese pequeño gesto hará que mañana el mundo sea un poquito mejor." Por ello, en esta jornada se incentiva a las personas a ayudar a los demás, ya sea con una donación o acompañando a alguien, para hacer una sociedad más justa y humana: "queremos nuclear de alguna manera el espíritu solidario que vive en los corazones de la gente, que por las obligaciones laborales, familiares y escolares no siempre dejamos que se exprese, eligiendo un día y una excusa especial para hacer juntos, y de manera articulada, algo por los que más lo necesitan." Así, se propone donar alimentos a un comedor, hacer voluntariado en una ONG, reciclar los papeles no utilizados, adoptar a un animal y organizar una colecta. FALLECE ROBERTO "EL NEGRO" FONTANARROSA Roberto Alfredo Fontanarrosa nació el 26 de noviembre del año 1944 en Rosario, Santa Fe. Asiduo lector de la revista de historietas "Hora Cero", Fontanarrosa pasó tardes enteras dibujando historietas con el anhelo de publicar las suyas algún día. Pero necesitaba perfeccionar sus dibujos y aprender el arte de las historietas por lo que inició por correspondencia el curso "12 famosos artistas" que dictaba la Escuela Panamericana de Arte.En ese entonces el dibujo se fundió con otra pasión, el fútbol y su amor por Rosario Central, club al que intentó entrar como jugador: "cuando me probé en Central jugué 20 minutos y me dijeron ´te llamamos´, pero nunca me pidieron el número. Ahí me avivé que el fútbol no era lo mío." Su carrera inició en el año 1963 realizando dibujos publicitarios para la agencia de publicidad de Roberto Reyna, donde su humor ácido lo hizo destacar rápidamente. Cinco años después, se desempeñó en la revista "Boom" ilustrando las portadas y publicando sus primeros chistes. Más adelante, sus dibujos pasaron por las hojas de las revistas "Deporte 70" y "Zoom." En el año 1970 creó a "Boogie El Aceitoso", uno de sus personajes más famosos, que era una parodia del agente James Bond al ser un mercenario machista, racista y cínico. Dos años después, sus marcadores dieron vida al célebre Inodoro Pereyra y su perro Mendieta. El historietista publicó sus historietasen las revistas Hortensia y Satiricón y el diario Clarín haciendo reír a cientos con su ironía y juegos de palabras plasmados en las viñetas. Por otra parte, Fontanarrosa se dedicó a la escritura publicando las novelas "BestSeller" (1981), "El área 18" (1982) y "La Gansada" (1985) y los cuentos "Los trenes matan a los autos" (1997), "Puro fútbol" (2000), "El rey de la milonga" (2005) y "19 de diciembre de 1971" (2006): "no crecí queriendo ser como Julio Cortázar. Crecí queriendo ser como [el futbolista] Ermindo Onega. Por eso, llegué a la literatura por la puerta de atrás, con los botines embarrados y repitiendo siempre el viejo chiste: ´Mi fracaso en el fútbol obedece a dos motivos. Primero: mi pierna derecha. Segundo: mi pierna izquierda´." Falleció en el año 2007 en Rosario, Santa Fe. PRIMER CLÁSICO SAN LORENZO- HURACAN EN LA ERA PROFESIONAL Un día como hoy en el año 1931, San Lorenzo y Huracán disputaban su primer clásico en el profesionalismo. La primera vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el año 1915 en la victoria "quemera" 3 a 1 en la cancha de Huracán; sin embargo, en este partido el triunfo fue de "El Ciclón" 3 a 0 con goles de Cortecci y Arrieta y un gol en contra de Moyano.







Efemérides del día de la fecha, 19 de julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar