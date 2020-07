Lilia Rodas. Foto: YouTube

No puedo recordar el número del colectivo de línea. Tampoco sus colores que podrían ayudarme a reconocerlo. Pero estuve ahí, fui testigo de ese acto. Ella recorría las páginas del libro que llevaba sobre su falda, alternando su lectura con la del otro lado de la ventanilla. Calles despojadas de glamour, ropa de colores atiborrando balcones y alambrados, miradas cansadas del otro lado, y de este también, como la suya y esa suciedad en el vidrio del colectivo… El coche se detiene en una esquina y ellos suben salvajemente, sin miramientos, sin detenerse. Eran dos mocosos, pero los dos llevaban un arma de fuego. Opulenta. Estruendosa. Brillante en sus manos oscuras. Actuaban como de memoria, como parte de su rutina diaria, ¡pero imponían miedo esos hijos de puta!!! Había pánico en todos los pasajeros, ahora si los ojos cansados y evasivos estaban bien abiertos. Miraban a los sujetos que ahora tenían el poder en sus manos, al miedo de todos en sus bolsillos. Uno de ellos se quedó en la parte de adelante, apuntando al chofer y a los viejos paralizados. El otro, en forma violenta y sincronizada comenzó a despojarnos. Recorría cada uno de los asientos del colectivo, con el arma gatillada, pidiendo a los pasajeros todo lo que tenían. Y más también…Como si cada uno de nosotros le debiéramos algo. Muchos entregaban celulares y billeteras con manos temblorosas, ahogando un grito de humillación, otros lloraban y algunos otros parecían suplicar el disparo. A mitad del colectivo, el de adelante pega un grito a su compañero, justo donde había un libro cerrado en una falda. ¡A ella no que es mi seño! Dijo. Y a ella no. Y se bajaron con lo poco de lo que le habíamos devuelto. Y ella abrió el libro Y no miro más por la ventanilla. VIDEO RELACIONADO

Un acto cruel

Por Lilia Rodas

