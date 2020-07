Es probable que usted sepa que Jesús es el camino que conduce al cielo, si es así, conoce usted una gran verdad, la cual fue dicha por Jesús:"Yo soy el camino...nadie viene al padre sino por mí" (Juan 14:6). Sin embargo, muchos se perderán, a pesar de que conocen muy bien esta verdad, saber cuál es el camino que conduce al cielo, no garantiza poder llegar a destino. Jesús dijo "muchos me dirán en aquel día "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: "nunca os conocí,apartaos de mí" (Mateo 7:22-23). Muchas personas supieron a lo largo de su vida que, a Dios, solo se llegaba por Jesucristo,pero,¿cuánto estupor habrá en el día del juicio final?, habrá tantos que clamarán: ¡Señor!¡Señor! ...en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, ¿cuantos serán los religiosos que han usado banalmente el nombre del Señor? El tema de este mensaje quizás lo lleve a imaginar que voy a amonestarlo,diciéndole¡usted es un pecador! Si ha pensado así, se ha equivocado,no es mi intención. Cuando digo que debemos de conocer nuestra condición, voy mucho másallá, de admitir o confesar que todos tenemos pecado, porque Dios no espera que el hombre reconozca lo que no puede negar. Entonces, ¿Que es estar espiritualmente perdido? Estar perdido en el sentido espiritual, es no tener una relación con Dios, y vivir en estado de separación, con respecto al creador, pero,¡cuidado!,quien está espiritualmente muerto, no necesariamente tiene que ser un ateo. ¡Dios espera de usted, mucho más! Dios no solo espera que usted admita que es pecador, él espera mucho más. Dios anhela que usted entienda, y acepte, que el pecado le produjo a usted esa muerte espiritual. Sólo quien cree en "Su Palabra", podrá admitir que se encuentra en esa condición: "muerto en sus pecados". El consejo de Dios es este: "prepárate para venir al encuentro con Dios" (Amós 4:12) "Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez,y después de esto el juicio" (Hebreos 9:27). Advertencia contra un grave peligro: No todos intervenimos en la misma clase de pecados, pero todos por igual, entramos en la categoría de pecadores. El problema, no radica en lo mucho o lo poco que hacemos, sino en lo que somos. Dios dice: "no hay justo ni aun uno" (Romanos 3:10). No olvide que estar perdido no significa ser mala persona, toda persona (buena o mala) esta pérdida, no por cantidad de pecados cometidos, sino porque el efecto (la muerte) del pecado, queinterrumpió, la relación con Dios. En la introducción de este mensaje he señalado el final de muchos religiosos,(y lo dice Jesús) que después de haber creído en la historia del salvador, e invocar su nombre, sinembargo, se fueron de este mundo sin ser salvos. (Jeremías 8:20) "pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Querido lector: si usted no sabe cuándo(la hora)la muerte llegará a su vida, tampoco sabe dónde (el lugar) le hallará, ni cómo le llegará, (la circunstancia y la forma) por lo tanto, si no sabe cuándo, dónde, ni cómo, quiere decir que finalmente la muerte lo sorprenderá, no espere a mañana, para reconciliarse con Dios,puede que el mañana nunca llegue. ¿Quiere saber más de este Cristo?, (que no se si sabe), ¡Él lo está buscando a Ud.! Busque una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Bueno, religioso, y… perdido"

Por Emilio Camucce

