125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 19 de Julio de 2020 - Año II - Edición Nº 89 "LA VIDA SE DIGNIFICA SIEMPRE" El día 16 de julio, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la adhesión a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), esto es, el aborto no punible. Ese mismo día, los Obispos de la Arquidiócesis de Buenos Aires dieron a conocer el Comunicado "La vida se dignifica siempre" donde expresan: "Nos lastima y duele, que en medio de un letal contagio, donde tantos agentes sanitarios y servidores esenciales exponen y arriesgan su vida para salvar la del semejante, los legisladores vean oportuno avanzar en una ley, que ciertamente no es "honrar la vida". El proclamado derecho a abortar, especialmente de las adolescentes más vulnerables, las que, según los argumentos esgrimidos, no les queda otra que acudir a un aborto ilegal, se contrapone con el deseo de muchas, muchas otras chicas que sí se juegan por la vida. A ellas les decimos: "¡Jugate por la vida, siempre!". Más adelante afirman: "Este protocolo ILE contradice las garantías constitucionales a favor de la vida más desprotegida: la de un ser humano por nacer. No estamos en contra de los derechos de la mujer; sí, a favor de la vida como viene, en toda circunstancia, aun en medio de la pandemia, en los barrios más humildes, en los sectores más pudientes, en todos lados de nuestra querida ciudad debe escucharse: "¡Sí, a la vida; sí, a las dos vidas!". "Cuando se niega el derecho más elemental -el derecho a vivir- todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo. Sin vida, no hay libertad. Mirando hacia la Basílica de Luján, donde tantos jóvenes y familias peregrinan para celebrar la vida, le pedimos a la Virgen María que siga protegiendo con ternura a todos los que, en las panzas de sus madres, esperan compartir este mundo.

¿Una situación difícil? Estamos para ayudarte 31º ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL La Ordenación Sacerdotal de nuestro querido obispo Pedro Laxague tuvo lugar el 15 de julio de 1989 en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Coronel Pringles - Buenos Aires -, por Monseñor Jorge Mayer, el entonces Arzobispo de Bahía Blanca. ¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO MONS. PEDRO!!! Que Dios le siga dando fuerzas, perseverancia y lucidez para afrontar todas las adversidades derivadas de su gestión pastoral y empeño evangélico. Rezamos por Ud. y por su familia.



Primera misa del Padre Pedro junto a sus hermanos Esteban y José JULIO, MES DE LOS ABUELOS "Los relatos que narran, hacen bien a los nietos. Los conectan con la historia vivida tanto de la familia como del barrio y del país. Los abuelos son la memoria viva en la familia; una familia que recuerda es una familia con porvenir" Amoris Laetitia, 193 El próximo domingo 26 de julio en la misa de 11 hs. recordaremos a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús y daremos gracias por los nuestros por sus testimonios de vida, su calidez y cercanía aún en estos tiempos difíciles de pandemia. CHARLA SOBRE "QUERIDA AMAZONIA" El Grupo "Protectores de la casa común San Francisco de Asís" de la parroquia Santa Florentina invita a la Charla por Zoom sobre la Exhortación apostólica "Querida Amazonia" para los días 26 de julio y 1º de agosto a las 16 hs. Informes e inscripción: 11 3048 0273 y 03489 6725515

Exhortación del Papa Francisco "Querida Amazonia" "PROGRAMA FE" PARA EL FINANCIAMIENTO ECLESIAL La Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia, presentó el Programa FE, una acción para el desarrollo de donantes y fondos que busca sumar la colaboración de los que valoran la tarea de la Iglesia en la Argentina. El proyecto incluye una plataforma para la promoción de acciones tendientes a la sustentabilidad, que lleva adelante el episcopado. El funcionamiento del sitio web es simple. Toda o institución que quiera colaborar, puede ingresar en www.programafe.org, completar un formulario y hacer su aporte. Del mismo modo, el Programa FE brinda la posibilidad de destinar la donación a la misión de la Iglesia en su conjunto, o bien, a una diócesis o parroquia en particular. Los obispos argentinos invitan a conocer el Programa FE y a "ser parte de esta iniciativa que nos integra a todos". Más información: info@programafe.org y www.episcopado.org. JUBILEO MATRIMONIAL 2020 El Jubileo Matrimonial es un acontecimiento tradicional en nuestra ciudad, iniciado por el Padre Luis Angel Fabris. A dicho evento son invitados a participar todos los matrimonios que durante este año cumplen 25, 50 y 60 años de casados, para que juntos renueven sus votos matrimoniales y lo celebren con sus familias. Dada la situación de pandemia, por el momento la preparación se llevará a cabo por encuentros mensuales vía zoom, el primero de los cuales se realizará el sábado 25 de Julio entre las 16 y 17hs. Para tomar contacto con la Comisión del Jubileo se puede llamar o enviar WhatsApp al: 15-483841(María Paula Fiore) o 15- 689165 (Natalia Leguizamón), o escribir al mail: mariapaulafiore@gmail.com

