La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Coronavirus:

Lammens y el regreso del fútbol;"Seguramente en esta próxima etapa vuelvan los entrenamientos"







A partir de la fecha que estipuló CONMEBOL para el reinicio de la Copa Libertadores, se trabajaría para lograr que en la semana del 3 de agosto se retomen las prácticas grupales en nuestro país. El Ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens, estuvo anoche en el programa de Mirtha Legrand y admitió que la determinación de CONMEBOL de pautar el reinicio de la Copa Libertadores 2020 para mediados de septiembre va a derivar en el adelantamiento de la vuelta de los entrenamientos del fútbol en nuestro país. Luego del anuncio de la "cuarentena escalonada" que se realizó el viernes, el expresidente de San Lorenzo explicó anoche que, en relación a la práctica deportiva al aire libre, se están analizando "qué hicieron las diferentes ligas del mundo, no solamente con equipos sino individuales" y aclaró que "no hacen falta los barbijos para salir a correr". Seguidamente le preguntaron puntualmente por el regreso del fútbol: "Tenemos ganas de que sea rápido, porque sabemos lo que significa para los argentinos, es parte de nuestro acervo cultural. Seguramente en esta próxima etapa vuelvan los entrenamientos, con algunos protocolos muy estrictos", afirmó. Sobre las medidas sanitarias, señaló que, en primera instancia, habrá entrenamientos "en grupos pequeños, con el menor contacto posible" y luego volvió a referirse a la presión que, de alguna manera, terminó ejerciendo, la Confederación Sudamericana de Fútbol: "Tanto Horacio (Rodríguez Larreta) y Axel (Kicillof) saben que tienen que volver rápido por la fecha que marcó la CONMEBOL de la Libertadores, que los equipos se tienen que empezar a entrenar antes. Va a haber testeos cada 72 horas. CONMEBOL giró un dinero a la AFA para que pueda hacerse cargo de los testeos. Vamos a reunirnos esta semana con Larreta y Kicillof". En la mesa del programa que se emite por Canal 13, la nota de la noche la dio otro invitado, Ceferino Reato, quien aseguró que Lammens le dijo detrás de cámaras que los entrenamientos volverían el 3 de agosto, algo que el funcionario negó ante las cámaras: "No hay una fecha estipulada, vamos a trabajar en el protocolo para que se entrenen en grupos chicos. Creo que tienen que empezar a entrenar todos juntos. Pero esto de la Copa Libertadores hace que puedan llegar a empezar antes".

EL MINISTRO DE DEPORTES DE LA NACIÓN SE REFIRIÓ ANOCHE A LA VUELTA DEL FÚTBOL EN ARGENTINA.



Coronavirus:

Lammens y el regreso del fútbol;"Seguramente en esta próxima etapa vuelvan los entrenamientos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar