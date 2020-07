La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Pantallazo Nacional







La actualidad de la mayoría de los equipos de la divisional tiene todavía más interrogantes que certezas, aunque en los últimos días se han incrementado las novedades camino a la posible reanudación de la competencia de la Primera Nacional. Un repaso a algunas de ellas: Tigre: Además de David Gallardo (ex Villa Dálmine), arregló condiciones para sumar a Román Martínez, Sebastián Prieto y Abel Luciatti. Temperley: confirmó el regreso de Ariel Cólzera. No continúan dos ex Villa Dálmine como Fernando Alarcón y Marcos Martinich. Tampoco seguirán Roberto Brum, Emmanuel Ibáñez, Lautaro Rinaldi, Mauro Cerutti, Nicolás Messiniti y Sebastián Prieto, entre otros. Barracas Central: sumó al mediocampista Juan Capurro (26 años), de último paso por Sportivo Belgrano de San Francisco. Alvarado de Mar del Plata: Gastón Coyette es el nuevo DT. Y después de más de 20 salidas, en los últimos días incorporó a Julián Vitale (surgido de Independiente de Avellaneda) y Emiliano Bogado (Vélez Sarsfield). También al arquero Pedro Fernández (ex Villa Dálmine). Platense: avanzó con las renovaciones para mantener la base del último plantel. Igualmente, sufrió bajas como las de Manuel Capasso, Alfredo Ramírez, Gonzalo Bazán y Javier "Bicho" Rossi (ex Villa Dálmine). San Martín (SJ): después de nueve años y 204 partidos en el club, el arquero Luis Ardente deja el Verdinegro. Gimnasia de Mendoza: renovaron Renzo Vera y Leandro Aguirre por los próximos 18 meses. Deportivo Morón: se aseguró al arquero Matías Mansilla, de último paso por Midland. Independiente Rivadavia: con la nueva Comisión Directiva llegaría Marcelo Straccia como DT tras la partida de Matías Minich. Agropecuario: semanas atrás ya se había asegurado al mediocampista Renso Pérez (ex Villa Dálmine) y al delantero Valentín Viola.



ROMAN MARTÍNEZ VUELVE A TIGRE



Pantallazo Nacional

