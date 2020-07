La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/jul/2020 Veliez, otro ex que ya tiene club







Del amplio grupo de jugadores que no continuará en Villa Dálmine respecto a la última temporada, ya hay tres que tienen destino confirmado: el defensor Gastón Martínez pasará a Estudiantes de Buenos Aires, David Gallardo llegará a préstamo a Tigre desde Sportivo Las Parejas (club dueño de su pase) y el atacante Álvaro Veliez retornará a Deportivo Maipú de Mendoza. En tanto, siguiendo con los futbolistas de último paso por el Violeta, en los últimos días trascendió la posibilidad que Germán Lesman siga su carrera en Atlético Rafaela, donde se reencontraría con Walter Nicolás Otta, DT de La Crema.



ALVARO VELIEZ RETORNÓ A MAIPÚ DE MENDOZA.



Veliez, otro ex que ya tiene club

