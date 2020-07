Breves: Deportivas

TERMINA EN ESPAÑA

Este domingo se disputará íntegramente la 38ª y última fecha de La Liga de España con los siguientes partidos: Alavés vs Barcelona (12.00, ESPN), Valladolid vs Betis, Villarreal vs Eibar, Atlético Madrid vs Real Sociedad, Espanyol vs Celta de Vigo, Granada vs Athletic Bilbao, Leganés vs Real Madrid, Levante vs Getafe, Osasuna vs Mallorca y Sevilla vs Valencia.

Real Madrid (campeón), Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla ya clasificaron a la Champions League; Villarreal tiene boleto asegurado para la Europa League, mientras que Real Sociedad (55 puntos), Getafe (54), Valencia (53) y Granada (53) se debaten los otros dos. En tanto, entre Leganés (35) y Celta de Vigo (36) se definirá el tercer y último descenso (Espanyol y Mallorca ya quedaron condenados).

SERIE A DE ITALIA

Ayer, en el inicio de la 34ª fecha, Milan goleó 5-1 como local a Bologna y se ubicó en el sexto puesto, zona de clasificación a la Europa League. En tanto, Atalanta igualó 1-1 como visitante ante Hellas Verona y alcanzó a Inter en el segundo lugar. Finalmente, Cagliari y Sassuolo también empataron 1-1. La programación continuará hoy con otros seis encuentros: Parma vs Sampdoria (12.15, Fox Sports), Brescia vs SPAL, Fiorentina vs Torino, Genoa vs Lecce, Napoli vs Udinese (14.30, Fox Sports) y Roma vs Inter (16.45, ESPN). Mientras que el gran duelo de la jornada entre el líder Juventus y el cuarto Lazio será mañana lunes (16.45, ESPN).

PREMIER LEAGUE

En el comienzo de la 37ª y anteúltima fecha del campeonato inglés, Burnley superó 2-0 como visitante a Norwich City. La programación continuará hoy con Bournemouth vs Southampton y Tottenham vs Leicester City (12.00, ESPN). En tanto, mañana jugarán: Brighton vs Newcastle (14.00, ESPN), Sheffield United vs Everton y Wolverhampton vs Crystal Palace (16.15, ESPN).

ARSENAL FINALISTA

Con dos goles de Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal venció ayer 2-0 a Manchester City y se convirtió en el primer finalista de la FA Cup de Inglaterra. El otro boleto a la pelea por el título se definirá hoy entre Manchester United y Chelsea, que jugarán desde las 14.00 (transmite ESPN).

PARAGUAY POSTERGÓ

Ante la aparición de casos positivos de coronavirus en algunos equipos, la Asociación Paraguaya de Fútbol postergó hasta, al menos, el próximo miércoles 22 de julio el reinicio del Torneo Apertura 2020. En la máxima categoría del vecino país se desempeña el campanense Adrián Martínez, delantero de Libertad de Paraguay.

POLE DE HAMILTON

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido ayer en la clasificación de la Fórmula 1 y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Hungría, tercera fecha de la temporada 2020. En segundo lugar partirá el finés Valtteri Bottas (Mercedes) y desde el tercero lo hará el holandés Max Verstappen (Red Bull). La tercera fecha de la temporada 2020 se correrá este domingo desde las 10.10 en el circuito de Hungaroring.

AMEGHINO DIO POSITIVO

Luego de los casos de Santiago Grassi (natación) y Agustín Vernice (canotaje) también se confirmó que la palista platense Sabrina Ameghino dio positivo de coronavirus y deberá frenar su preparación en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.