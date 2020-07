Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

FUTURO: El joven futuro piloto de Merlo está trabajando en un Fiat 600 para debutar y ser una de las nuevas caras que tendrá en 2021 la Promocional de ALMA.El Fiat 600 con el que Federico Luissi debutara en la Promocional en 2021.Aunque el automovilismo esté en plena cuarentena sigue trabajando y en movimiento para cuando se reactive la actividad y se espera que sea pronto. PRESENTADA: Juan Viana y la Chevy del Mammarella Racing protagonista de la Clase A del Procar4000.El piloto de José C. Paz corrió en la primera fecha del campeonato 2020 con uno de los autos mejores presentados de la Clase A del Procar4000. Juanito" Vaina estuvo presente en la primera fecha del campeonato 2020 de la Clase A del Procar4000 que se llevó a cabo entre el 29 de Febrero y 1 de Marzo en el Circuito 7 del Autódromo de Buenos Aires donde logró cerrar el "top-ten" en la final del domingo cuando esto arranque estaras ya para correr. DESEO: Y es lo que mas deseo ,veo que no sera fácil que esto comience, lo que si tengo claro que el zonal puede arrancar antes que lo nacional porque todos somos pilotos que estamos cerca de los circuitos y no debemos cruzar el país de un lado a otro para hacer una carrera,y en cuanto a mi no se de que lado me vas a encontrar si desde adentro o desde afuera lo que intentare es poder ir es mi pasión lo decía juan carlos muñoz FAMILIA El mundo del motocross a agrandado su familia y sin suda quienes ingresaron al mundo de los padres a la la familia han sidos días pasados de una manera interesante los niños llegado al mundo en las familias de Ariel Melom y German Henze que desde ahora se los ve mas abordados a pañales, chupetes y mamadera. SEÑAL Hasta el momento los dirigentes encargados de regir los destinos de la categoría de los ciclomotores que realiza y desarrolla su campeonato en el circuito de San Andres de Giles no dieron ninguna señal de que se este trabajando como para pensar en una vuelta a la actividad para esta especialidad del mundo tuerca que se nutre de muchos equipos y pilotos que aguardan cuales serán RETRO Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. ACOMPAÑANTES La vuelta de los acompañantes al Zonal está totalmente descartada Ante la incertidumbre que reina sobre el retorno del automovilismo en nuestro país, surgió el rumor que algunas categorías zonales podrían llegar a estudiar una posible vuelta de los acompañantes, lo que quedó totalmente desmentido desde diferentes entidades que tienen a cargo fiscalizaciones, y desde el mismo Automóvil Club, cuando se les formuló la consulta. APROVECHAR El Automóvil Club Misiones aprovecha la pausa de la actividad deportiva fuerte, a pesar de contar con pruebas libres con turnos, para cumplir obras necesarias en el predio del Autódromo Rosamonte de Posadas. El foco principal está puesto en los desagües, de imprescindible mantenimiento en una región con clima subtropical sin estación seca. ATENCIÓN Si todo sigue como viene encaminado en este próximo Dakar la presencia del cordobes Pablo Copetti estaria asegurada y ya se trabaja pensando en lo que vendrá a partir del inicio del año próximo donde como sucede todos los años contara con el equipo de Carlos Debesa para la atención de su cuatriciclo RESOLVER Quizás el mayor ostaculo que debe resolver el tema de no poder probar con el circuito dado que no esta prohibido y eso es un tema a resolver que pone en cara de no cerrar esa posibilidad de saber como se llega con el mismo a una carrera tan particular como lo es el DAKAR PUBLICIDAD La Bandera a cuadros de la Fórmula 1 llevará publicidad para recaudar fondos con fines benéficos La Fórmula 1 anunció que empezará a recaudar dinero con fines benéficos a base de vender espacios en la bandera a cuadros que se usará para finalizar las carreras del campeonato 2020.Este particular metodo publicitaria regurá a partir de la primera carrera del campeonato, el primer fin de semana de julio, en el Red Bull Ring de Austria. MOMENTO La verdad que llega un momento que ya no sabes que hacer siempre estamos que vamos arrancar y nunca se concreta esta claro que entiendo lo que estamos pasando y hay que cuidarse demasiado, pero se hace complicada la espera quizás uno venia con un ritmo de vida y de repente es como que te pararon el mundo y no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo en casa donde todos nos fuimos acomodando a la situación,palabras de Valentino Lacognata. LISTO En el taller del barrio LOS PIONEROS se sigue trabajando para cuando el automovilismo arranque allí y ya tendrían todos sus autos terminados y en realidad a esta altura de la circunstancia Juan Sbarra tiene todo muy bien encaminado con ese interesante parque de autos para correr en la categoría ALMA donde curiosamente estarán todos sus actuales pilotos en dos clase a saber Gabriel Cousino Luciano Macho Beto Avendano,Gonzalo Piedrabuena, Nico Richar y Brian Ariola, Pablo Baez, Cristian Lopez, todos en la clase tres y para la clase dos Patricio Maciel. MOTORISTAS En cuanto al tema de los motorista son tres los que hoy por hoy estan abocados a trabajar dese ese lugar formando parte de el mismo Martin Dieguez, Fabian Carranza y Carlos Del Ponte que llegan a formara parte de esta estructura de Sbarra por el pedido de cada piloto que decide con quien desea tener la atención de sus plantas impulsores GANAS El piloto de Monte Grande está dejando listo el Gol BX con que tiene muchas de volver a la Clase 3 de ALMA cuando se reactive el automovilismo deportivo. El Gol BX de Leandro Belizo listo para probar y regresar a la Clase 3 de ALMA luego de dos años. REGRESO A pesar del parate que está viviendo el automovilismo deportivo producto de la cuarentena que si impuso en el país y gran parte del mundo por el avance del Coronavirus, los pilotos siguen trabajando para cuando regrese el deporte motor. Leandro Belizo es uno de los protagonistas que ya dejó listo su auto para concretar su regreso a la Clase 3 de ALMA, categoría en la que corrió en 2018. COLORES La Chevy de Oscar Figueroa con nuevos colores para afrontar la temporada 2020 cuando se reactive el automovilismo.El piloto de Malvinas Argentinas dejó impecable la Chevy con la que afrontará la temporada 2020 cuando se reactive el automovilismo.Uno de ellos es Oscar Figueroa quien luego de varias semanas de trabajo dejó de manera impecable la Chevy del Figueroa Competición con la que volverá a la Clase A del Procar4000. SOSTENER Cristian Garbiglia encabeza el campeonato de Clase Dos y no pierde la concentración pensando en la reanudación Con dos victorias en sus dos primeras competencias dentro de la Clase Dos, Cristian Garbiglia ha dejado de ser sorpresa para sentirse una grata realidad, evidenciando que lo alcanzado en el comienzo de año no ha sido casualidad y con la certeza de sentirse apto de seguir por ese camino una vez que se reanuden las acciones y se encuentre con el compromiso de ratificar lo conseguido. JAPONESA Una joven japonesa de 14 años gana en su debut en la F4 danesa Una chica de 14 años, Juju Noda, conmocionó a la F4 danesa al ganar en su debut, en la fecha que se realizó en el circuito de Jyllandsringen, en la apertura del certamen. Hija de Hideki, piloto que participó en tres Grandes Premios de Fórmula 1 en 1994, cuando reemplazó a Yannick Dalmas en el equipo Tourtel Larrousse, la niña comenzó a competir a los cuatro años, en karting. A los 5, fue doble campeona de las categorías 30 y 40cc, mientras que a los 9, debutó en la F4 y, una temporada después, marcó el récord de vuelta del trazado de Okayama con un auto de esas característicasa. NARANJA Sielvestre Gallo se planteo un desafió nuevo y decidió continuar en la zona donde venia corriendo en escenarios como Arrecife,Colon, San Nicolas y Baradero pero lo hará desde otro lugar porque tras charlar con su motorista Diego Fangio que adema tiene toda la atención del auto se esta subiendo un FIAT 128 ahora color naranja para probarse en otra propuesta ahora con tracción delantera algo que como decíamos mas arriba ya incursiono en tierras entrerrianas ANUNCIANDO Como ya lo venia anunciando el propio piloto el FIAT 147 había entrado en pintura aprovechando este obligado reseco y el mismo ya volvio a el taller donde ahora sera tiempo de trabajo par armar el mismo por parte del propio Fernando Moreno que comienza a desarrollar su parte el auto con el cual ya vivió momentos interesantes, en cuanto a la planta motriz Pablo Cabral motorista heroico. CONCRETO Hace un mes que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) avanzó en forma concreta con el operativo "Regreso del TC". Continuando con el contacto en varias sedes del país, se erige Rosario como principal opción para la primera carrera post cuarentena y se trabaja en poder concretar el anhelo a fines del mes de agosto."Nos fijamos una fecha para tener claro el horizonte en el cual trabajamos", reveló una alta fuente vinculada a los preparativos ABRIR El autódromo rosarino se abrieron las puertas al TC y TC Pista y se comenzó a trabajar desde hace varias semanas en el protocolo de sanidad que incluya viaje y estadía de un grupo nunca mayor al de 400 personas involucradas. Sin embargo, el predio del "Juan Manuel Fangio" pertenece a una empresa del estado municipal y con ello se suponen varios sectores desde donde se dialoga. La autoridad sanitaria del municipio tiene la primera definición al analizar los protocolos que se le han presentados. CRÍTICA Max Verstappen señaló que hizo el intento por evitar la victoria de Lewis Hamilton, pero su Red Bull fue muy lento en carrera. Max Verstappen partió desde la segunda colocación el Gran Premio de Estiria y soñaba con poder lograr la victoria. Pero, nada pudo hacer ante el potencial de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Igualmente el holandés señaló que tuvo un Red Bull muy lento y por eso le tocó perder la posición de escolta con el finlandés durante la carrera Igualmente el holandés señaló que tuvo un Red Bull muy lento y por eso le tocó perder la posición de escolta con el finlandés durante la carrera INTENTA Ante la posibilidad de la llegada de el automovilismo que vuelve en nuestro país en el mes Agosto ya los muchachos comienzan a trabajar con toda la idea de poder seguir desde arriba de una butaca de un auto de un carrera donde en este caso particular sera desde un monoplaza para la Formula tres metropolitana el piloto de Campana Juan Zucconi ya trabaja con su auto bajo la estructura de RAMINI con la tranquilidad que los gastos para esta competencia conseguido, donde ya venia la categoría de correr dos fechas en C del Uruguay y luego en La Plata lo ponen desde un lugar interesante para arrancar en esta tercera propuesta como desea todo su equipo ante no poder haberlo realizado en su momento por diferentes situaciones CONFIRMACIÓN Ante la confirmación de que Fabio Quartararo saltará al equipo oficial en el 2021, con Maverick Viñales de compañero de equipo, comenzó a tejerse un posible enroque con Valentino Rossi en el equipo Petronas SRT, satélite de Yamaha.Y este jueves, en la previa del arranque del Mundial de Motociclismo en el circuito de Jerez de la Frontera, el italiano confirmó que está muy cerca de un acuerdo. "Es falso que he firmado ya con Petronas, pero estoy muy cerca. Al 99% correré con Petronas Yamaha en 2021". ACCIDENTE Katherine Legge sufre un fuerte accidente en el test de ELMS, aunque su vida no corre peligro, sufrió fracturas en su extremidadesLa piloto Katherine Legge sufrió hoy un fuerte accidente en la segunda jornada de test en Paul Ricard, en los test oficilales de la categoría ELMS.La británica tiene fracturas en la pierna izquierda y en la muñeca derecha, pero su vida no corre peligro .Katherine Legge se encontraba en Paul Ricard para la segunda jornada de test oficiales de la categoría en la que compite en el equipo Richard Mille junto a Sophia Flörsch y a Tatiana Calderó.

