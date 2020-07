Abella volvió a advertir por la "complicada" situación financiera del municipio

Explicó que se deba a la caída conjunta de los ingresos por Coparticipación y Tasa de Seguridad e Higiene, que entre ambos representan alrededor del 65 por ciento del presupuesto planificado para este año. Este lunes el intendente Sebastián Abella volvió a advertir por la "complicada" realidad financiera que afronta el Municipio de Campana que, repitió, pone en riesgo el próximo pago de sueldos a los trabajadores municipales. "La situación es muy complicada por la simple realidad de la ciudad, la Provincia y el país. No tenemos el ingreso económico que solía tener el Municipio, que se financia por dos grandes vías: la Coparticipación provincial y la Tasa de Seguridad e Higiene", explicó el mandatario local en ronda de prensa. Abella precisó que "por el lado de Provincia la Coparticipación se cayó" debido a la paralización económica provocada por la pandemia, y que la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene es baja porque "muchas pymes e industrias han sufrido esta cuarentena". "Y eso obviamente nos retrasó económicamente cualquier planificación", sostuvo el jefe comunal. En el Presupuesto 2020, aprobado por el HCD a fines del año pasado, el Gobierno municipal estimaba gestionar con $3.513.695.708, de los cuales el 33 por ciento ($1.194.128.586) lo iba a aportar la Tasa de Seguridad e Higiene. En tanto, las distintas copar-ticipaciones bonaerenses sumarían otro 31% ($1.103.099.847). Es decir que alrededor del 65 por ciento de los ingresos municipales previstos para este año dependen de las dos variables que Abella definió en crisis. "Si vos me preguntabas si íbamos a poder pagar los sueldos y aguinaldos de junio allá cuando empezó la cuarentena, era muy incierto ese panorama. Hemos quizás relegado pagarles a proveedores y a muchas personas que cumplen con el servicio que prestan al Municipio, pero que hoy nos están exigiendo el pago. Y eso lo hemos relegado para cumplir con la salud, con la recolección de residuos, con la disposición final de residuos a José León Suarez (CEAMSE) y con los sueldos", explicó el jefe comunal. Abella señaló que hasta el momento la contribución de Provincia a sido de 87 millones de pesos, de los cuales $25 millones hay que reembolsar "en septiembre u octubre", cuando el Municipio tiene "un gasto promedio de 220 millones mensuales". "Entonces, no tener una ayuda de la Provincia este mes nos va a complicar poder hacerle frente a todas las obligaciones, lo que realmente nos preocupa no solamente de cara a julio, sino de acá a diciembre. Tenemos un compromiso económico de $220 millones por mes promedio que hace que nos preocupe la estabilidad financiera a futuro. ¿Cómo hacemos para llegar a ese dinero si la Coparticipación no aumenta o la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene no mejora?", indagó el intendente, ampliando sin demasiado optimismo: "No vemos una reactivación rápida de la economía porque el contexto no ayuda. No tiene que ver con el color político, sino con una situación que estamos viviendo". "El presidente dijo que no cree en un plan económico. Y la realidad es que el Municipio no puede emitir. A partir de ahí, vamos a ir atendiendo día a día las necesidades y las urgencias", manifestó Abella. "El sistema sanitario es lo primero que tenemos que cuidar en una situación como esta, el sueldo de los municipales y la recolección y disposición de residuos, que tiene que ver con mantener las ciudad lo más limpia posible", priorizó.

