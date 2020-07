Coronavirus: Campana superó los 100 casos activos

Después de no brindar datos el sábado, el Municipio confirmó un total de 23 nuevos contagios, por lo que la ciudad cuenta ahora con 106 casos activos. En Zárate se confirmó un nuevo fallecimiento. Tras los problemas que se dieron el sábado con el SISA, la Municipalidad de Campana volvió a brindar el domingo información oficial sobre la situación del coronavirus en la ciudad. Fue entonces cuando se anunciaron 18 nuevos contagios, que sumados a los 5 que se comunicaron ayer, elevaron la cuenta local a 283 positivos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra se destacan los 106 casos activos que están bajo seguimiento de la Secretaría de Salud. Es el número más alto de pacientes con coronavirus en la ciudad desde el inicio de la pandemia. En tanto, la cantidad de recuperados se mantiene en 168, mientras que los fallecidos siguen siendo 9. Según pudo averiguar LAD, los contagios que se dieron en la ciudad en las últimas se reportaron, principalmente, en el barrio Santa Lucía (donde hay un brote que sigue aportando positivos) y los barrios Santa Florentina y Malvinas, dos zonas en las que el Municipio planificó acciones sanitarias por los casos que se registraron recientemente. SEXTA MUERTE EN ZÁRATE En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate reportó 17 nuevos contagios, 17 nuevas altas médicas y también un nuevo fallecimiento: un hombre de 53 años que se encontraba internado en terapia intensiva en la Clínica del Carmen. De esta manera, el panorama en la vecina ciudad es de 270 casos totales: 61 se encuentran activos, 203 se han recuperados y 6 han fallecido. ESCOBAR Y PILAR Los dos municipios vecinos con mayor cantidad de casos son Escobar y Pilar. Y en las últimas 48 horas reportaron números significativos de contagios. Escobar informó 73 nuevos positivos y la muerte de una mujer de 82 años, domiciliada en la cabecera del distrito. Así, el cuadro de situación actual es de 1.123 casos totales desde el inicio de la pandemia: 607 se encuentran activos, 482 se han recuperado y 34 han fallecido. Por su parte, Pilar reportó otros 60 contagios en las últimas 48 horas y ayer informó dos nuevas muertes. De esta manera, desde el inicio de la pandemia, el distrito acumula un total de 1.086 casos: 405 se encuentran activos, 663 se han recuperado y 18 han fallecido.

EXALTACIÓN DE LA CRUZ: OCHO POSITIVOS EN EL GERIÁTRICO MUNICIPAL Son parte de los catorce nuevos casos que confirmó dicho municipio en las últimas 48 horas. Otros cuatro positivos se detectaron en Los Cardales. La situación epidemiológica en Exaltación de la Cruz con el coronavirus se complicó en las últimas horas, después que se confirmaran 14 nuevos contagios en dicho distrito y, particularmente, porque ocho de esos positivos corresponden a personas que se alojan en el geriátrico municipal, el cual se encuentra en el predio del Hospital San José de Capilla del Señor. La Municipalidad informó que "como parte de una decisión de política sanitaria se pretendía iniciar el traslado de los adultos mayores del geriátrico municipal al Hospedaje Don Mateo" y que fue "en ese proceso, como consecuencia del protocolo que impone Salud" que se testeó a todas las personas allí alojadas. De esa manera, el domingo se confirmaron "cuatro casos asintomáticos", de acuerdo al informe municipal. Y ayer lunes se conocieron otros cuatro positivos más, por lo que ocho de los doce adultos mayores que se hospedan en el geriátrico municipal contrajeron la enfermedad. Incluso, el intendente Diego Nanni señaló en declaraciones a FM Boreal que, este lunes por la mañana, falleció uno de los contagiados (un hombre de 95 años) que se alojaba en el geriátrico municipal, aunque esta muerte no fue incluida dentro del informe epidemiológico que brindó anoche Exaltación de la Cruz. Sin embargo, los casos confirmados en el distrito vecino no se limitaron al geriátrico municipal: el domingo se informaron dos nuevos contagios en Parque Sakura y ayer se reportaron cuatro positivos en Los Cardales. De esta manera, el panorama oficial de Exaltación de la Cruz presentaba anoche 61 casos totales: 22 de ellos activos, 36 recuperados y 3 fallecidos.

EL GERIÁTRICO MUNICIPAL ESTÁ UBICADO EN EL PREDIO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CAPILLA DEL SEÑOR. BARADERO: OTRAS DOS MUERTES EN UN HOGAR DE ANCIANOS El domingo, la Municipalidad de Baradero confirmó el fallecimiento de dos adultos mayores que habían contraído coronavirus en la residencia de ancianos en la que se alojaban. De esta manera, el total de muertes en la vecina localidad ascendió a 14 desde el inicio de la pandemia. Ocho de esas catorce víctimas fatales se dieron en geriátricos del distrito. "Por un caso positivo hemos tenido que aislar a una residencia privada con 48 adultos mayores y con 23 trabajadores, de los cuales 53 han dado positivos y donde tenemos que lamentar cinco fallecidos. Por otro lado, tenemos otra residencia bloqueada con 22 integrantes que han dado Covid-19 positivo y de los cuales 3 fallecieron. Y aquí había personas que trabajaban en internaciones domiciliarias, donde se generaron otros seis contagios y han fallecido dos", detalló el intendente Esteban Sanzio. La situación epidemiológica en Baradero presentaba un total de 173 casos en el último informe municipal. De esa cifra, 85 se encuentran activos, 74 se han recuperado y 14 han fallecido.



