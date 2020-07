Coronavirus: La vacuna desarrollada en Oxford muestra resultados positivos

Luego del anuncio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que es "una buena noticia", pero recordó que todavía queda un largo camino por delante para que el ensayo se realice a una escala real. Los resultados del ensayo de fase I/II de la vacuna contra el Covid-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, indican que no hay preocupaciones de seguridad e induce fuertes respuestas inmunológicas.La fórmula, denominada AZD1222, está siendo elaborada por AstraZeneca en colaboración con científicos de la mencionada universidad. En el estudio, publicado este lunes en la revista científica The Lancet, la vacuna provocó una respuesta de las células T en los 14 días siguientes a la vacunación (glóbulos blancos que pueden atacar a las células infectadas con el virus del SARS-CoV- 2), y una respuesta de los anticuerpos en los 28 días siguientes (los anticuerpos son capaces de neutralizar el virus para que no pueda infectar a las células cuando se contraiga inicialmente). Durante el estudio, los participantes que recibieron la vacuna tenían anticuerpos neutrali-zantes detectables, que fueron sugeridos por los investigadores como importantes para la protección, y estas respuestas fueron más fuertes después de una dosis de refuerzo, con el cien por cien de la sangre de los participantes teniendo actividad neutralizante contra el coronavirus. "Los datos de la fase I/II de nuestra vacuna contra el coronavirus muestran que la vacuna no provocó ninguna reacción inesperada y tuvo un perfil de seguridad similar al de las vacunas anteriores de este tipo. Las respuestas inmunológicas observadas después de la vacunación están en línea con lo que los estudios anteriores en animales han demostrado que están asociadas con la protección contra el virus del SARS-CoV-2, aunque debemos continuar con nuestro riguroso programa de ensayos clínicos para confirmarlo en los seres humanos", explicó Andrew Pollard, investigador jefe del Ensayo de Vacunas de Oxford. Luego del anuncio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que es "una buena noticia" que una potencial vacuna contra el Covid-19 que se está investigando haya dado resultados iniciales positivos, pero recordó que todavía queda un largo camino por delante para que el ensayo se realice a una escala real. "Esta vacuna fue inoculada a un millar de adultos en buena salud entre los 18 y 55 años, y parece no haber provocado ningún efecto adverso más allá de los que se pueden esperar, como dolor muscular o de cabeza. La vacuna generó anticuerpos neutraliza-dores en todos los participantes", explicó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. "Son resultados positivos, pero todavía queda mucho camino. Estos son estudios en fase 1 y necesitamos avanzar hacia ensayos más amplios, de talla real", agregó. En tanto, en nuestro país, el ministro de Salud, Ginés González García, mantuvo este lunes una reunión con directivos de la farmacéutica AstraZeneca para conocer el avance de la potencial vacuna y manifestó la voluntad de Argentina de "ser parte de los ensayos clínicos". González García planteó que "es la voluntad de Argentina ser parte de los ensayos clínicos y que haya transferencia de tecnología, como así también garantizar el acceso rápido y equitativo a la potencial vacuna, priorizando a las poblaciones de riesgo y en el caso de que se apruebe la vacuna, buscar soluciones conjuntas para favorecer el acceso y suministro".

Coronavirus: La vacuna desarrollada en Oxford muestra resultados positivos

