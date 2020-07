CONTRAOFERTA RECHAZADA Tres grupos de bonistas que dicen concentrar más de un tercio de la deuda argentina anunciaron la presentación de una contraoferta de pago, pero tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán rechazaron el planteo. Los funcionarios advirtieron que será "muy difícil" mejorar el último ofrecimiento, al tiempo que mostraron confianza en arribar a un acuerdo con la mayoría. En un comunicado conjunto, el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio informaron la decisión de llevar una nueva propuesta para poder llegar a un acuerdo y hasta aseguran que esa iniciativa le permitirá al país ahorrar u$s 35.000 millones. Poco después, el Presidente respondió a los acreedores y en forma tajante, afirmó: "Es muy difícil hacer una oferta mejor porque ya empieza a poner en riesgo el mañana". IMPORTAN DE 500 El Gobierno llamó a una licitación internacional para abastecerse de billetes de 500 pesos con el fin de evitar un posible faltante de circulante, trascendió este lunes de fuentes de la Casa de la Moneda. La licitación fue convocada por la Casa de Moneda el 7 de julio último, luego de que el gobierno decidiera suspender la emisión de billetes de nueva denominación de 5.000 pesos. El Banco Central había hecho el pedido a la Casa de la Moneda sobre la base de cálculos de su equipo de técnicos, para que no falten billetes en el mercado y había solicitado recibir los nuevos billetes de 5.000 pesos entre junio y septiembre por 200 millones. El presidente Alberto Fernández ordenó suspender la emisión de los nuevos billetes, con lo que se decidió convocar a la licitación para evitar el posible faltante de billetes. SIN POGO La productora de recitales Live Nation anunció la suspensión de todos sus shows 2021 a "escala mundial" debido a de la pandemia de coronavirus. El presidente y CEO de Live Nation, Michael Rapino, tomó la decisión de postergar hasta el año próximo la reanudación de los conciertos que organiza la compañía en todo el mundo, tras una reunión con inversores y socios. En tanto, el cofundador de Lollapalooza, Marc Geiger, fue más allá y expresó que cree que se realizarán grandes festivales ni conciertos masivos hasta 2022 o hasta que la pandemia esté totalmente controlada. Entre los problemas que los productores deberán afrontar a futuro, no sólo están los protocolos sanitarios, sino también el costo de los seguros que deberán contratar, sostuvo Geiger. NUEVO (MÁS) RICO Alejandro Pedro Bulgheroni, dueño de la petrolera Pan American Energy, desplazó del primer puesto del ranking de los 50 más ricos de la Argentina a Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, en la tercera edición local de la revista Forbes. Nombres habituales cuando se habla de las mayores fortunas del país, este año quedaron separados por la irrupción en el podio del unicornio Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, que ascendió al segundo puesto. Otro sobresaliente del ranking que acaba de salir del horno es que Galperin, junto a Lionel Messi, fueron los únicos argentinos que generaron ganancias entre 2019 y 2020. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este lunes el programa "Comunidades sin violencias" y afirmó que "hay que pasar de la deconstrucción individual a la construcción de políticas de Estado" con perspectiva de género. La iniciativa oficial busca fortalecer los recursos humanos, técnicos y económicos, y las estrategias en cada distrito en torno a la prevención y abordaje de la violencia de género. El programa dispone de un fondo especial inicial de 500 millones de pesos para apoyar la prevención, atención y contención en los municipios, con monitoreo y evaluación. El período de implementación es de un año y comenzará en distritos seleccionados de acuerdo con la densidad de la población, la cantidad de episodios de violencia de género del Registro Único de Casos, y el número de muertes.



21 de Julio de 2020

