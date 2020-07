Desde el frente de Todos-PJ cruzaron al Intendente luego de reclamar por el envío de fondos por parte de la Provincia, y poner en duda el pago de salarios a los municipales. "Se trata de una maniobra extorsiva de Juntos por el Cambio, que el Intendente pone en funcionamiento en nuestra Ciudad burlándose de los vecinos" aseguró la Presidenta del bloque, Soledad Calle. La Presidenta del bloque de Concejales del bloque del Frente de Todos-PJ cuestionó la demanda del Intendente Sebastián Abella al Gobierno de la Provincia de mayores recursos, condicionando el pago de los salarios y el aguinaldo de los trabajadores municipales al desembarco de los mismos. "Abella recibió entre los meses de Enero y Abril la suma de $350.736.166, sumado al refuerzo extraordinario por COVID19 enviado por el Gobernador de más de 85 millones, que él mismo menciona. Es decir, casi $400 millones. ¿Qué hizo Abella con los casi 400 millones de pesos que ya recibió de la Provincia en todo este tiempo, si ahora exige mil millones más para poder pagar los sueldos?" se preguntó la Concejal. Según la edil, la proyección del aporte bonaerense en concepto de coparticipación y otros programas, superaría los 1000 millones que el Jefe Comunal reclama. "Lamentablemente, creemos que no se trata de un problema financiero, sino de una cuestión política con la que el Intendente está jugando en medio de la pandemia". Y agregó: "Abella forma parte de un dispositivo extorsivo de Juntos por el Cambio, encabezado por la ex Gobernadora Vidal, quien operando desde las sombras exige cargos para su espacio a cambio de la aprobación de la Ley Económica que prevé la posibilidad de endeudamiento para que la provincia pueda afrontar la crisis que atraviesa. De esta forma, por un lado le exigen recursos y por el otro pretenden asfixiar económicamente al gobernador". "La paradoja es que Vidal durante su mandato multiplicó 5,3 veces la deuda pública bonaerense, y pese a que ella debió asumió vencimientos por 5.400 millones de dólares, Kicillof deberá afrontar 8.800 millones de dólares de vencimientos heredados" expuso Calle. La titular del bloque opositor presentó contradicciones en las necesidades esgrimidas por el Intendente a la hora de solicitar más fondos. "Es cierto que la recaudación ha caído, y que la salud demanda mayor cantidad de recursos. Pero en Campana hay muchas empresas que aportaron millones al sistema sanitario, realizaron donaciones varias. También hubo un aumento en las tasas municipales considerable, y no se están realizando inversiones en infraestructura y obra pública. Tampoco tenemos la certeza de dónde está ese dinero, o en qué se gastó, porque el Municipio no transparenta dicha información. Creemos entonces que Abella y Vidal extorsionan al Gobernador". "Abella deberá elegir si sigue formando parte del aparato extorsivo que profundiza la grieta política y social que promueve una parte del macrismo, o asume una actitud propositiva para salir adelante entre todos, disponiendo de los recursos provinciales para Campana e implementando otros mecanismos que también le permitan sumar recursos" concluyó la Concejal.

