Así lo aseguró el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, entidad que acusó a Abella de "victimizarse". El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana expresó su "preocupación" ante las declaraciones del intendente Sebastián Abella del fin de semana, en las que puso en duda el pago de los sueldos de julio. "Parece que el intendente quiere que Kicillof nos pague el sueldo", sostuvo el gremio en un comunicado, respondiendo los cuestionamientos de Abella al no giro de fondos por parte de Provincia. El sindicato que conduce Carlos Barrichi manifestó su alerta "ante las versiones periodísticas aparecidas en medios locales, donde el poder Ejecutivo Municipal expresa que peligra el pago de los sueldos a los Trabajadores Municipales, ya que no es la primera vez que sale en los medios a victimizarse" con ese anuncio "y luego, un día antes de abonarlos, sale con el discurso de que fue gracias al esfuerzo y la buena administración de las finanzas". El STMC consideró que la advertencia de Abella, "cuando aún faltan doce días para el pago de los haberes, genera más incertidumbre y preocupación en los trabajadores, que ya vienen soportando una persistente baja en su poder adquisitivo, con sueldos realmente bajos, donde todavía no se cerraron paritarias del 2019 y con incumplimiento por parte del Ejecutivo de varios artículos del Convenio Colectivo de Trabajo". "Si bien sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil por el COVID-19, los trabajadores hemos hecho el mayor esfuerzo en estos últimos meses, aun cuando desde el primer momento los salarios quedaron congelados, con el agravante de la acumulación del primer semestre del 2020 donde la inflación fue del 13,6% sin contar julio. Pero además el intendente no fue capaz de solidarizarse con los trabajadores, ya que él tiene la facultad de haber hecho un decreto (como lo hizo en 2019) y dar una cifra a cuenta de futuras paritarias hasta que las comisiones puedan reunirse, lo que demuestra la falta de voluntad para con los trabajadores", manifestó el gremio. "Apelamos al buen criterio de las autoridades para priorizar adecuadamente los recursos municipales, que somos conscientes que se han visto disminuidos, pero no por eso tienen que ser los Trabajadores Municipales los que deban pagar el costo de esta crisis", concluyó el entidad sindical.

