Los concejales de Juntos por el Cambio destacaron el trabajo del Municipio en Santa Lucía

Los ediles resaltaron la realización de los operativos de detección de casos positivos de Covid-19 en el barrio y la continua asistencia que la Secretaría de Desarrollo Social lleva adelante con las familias de casos activos y sospechosos. Los concejales del bloque de Juntos por el Cambio destacaron la realización de los operativos de detección de casos positivos de Covid-19 en Santa Lucía, donde se generó un nuevo foco de infección para que no se siga propagando la enfermedad y darles a los vecinos una atención integral. Sobre esto, los ediles remarcaron la presencia de las secretarías de Desarrollo Social y de Salud y la continua asistencia que llevan adelante con las familias tanto de casos activos como sospechosos. Además, hicieron hincapié en los dos censos que realizó el Municipio días atrás en Santa Lucía en el que se relevaron 135 familias, de las cuales 12 están siendo asistidas tanto con alimentos como con pañales, medicamentos y lo que requieran ya que se encuentran aislados dentro de sus domicilios. No obstante, durante estos operativos, los profesionales de la salud y promotores no se pudieron contactar con 14 familias dado que no abrieron sus puertas. Además, remarcó que, por una cuestión legal, un sector del barrio no se puede censar ya que corresponden al Municipio de Zárate. "El Municipio realiza una asistencia directa a 65 familias que, por la situación económica que trae aparejada este contexto de pandemia no está pudiendo acceder a las necesidades básicas", sostuvieron. No obstante, aseguraron que desde el call center de Desarrollo Social, se realizaron 300 interacciones con personas de ese barrio en los últimos 60 días. "El Municipio está trabajando muy bien y de forma coordinada a fin de contribuir con el bienestar de toda la comunidad de Santa Lucía como así también para evitar contagios", enfatizaron los concejales. Para concluir, los ediles ponderaron que "desde el inicio de la pandemia, el intendente Sebastián Abella dispuso de todos los recursos a los efectos que los vecinos puedan afrontar esta situación de la mejor manera".

