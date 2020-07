P U B L I C



El sitio Campana Gaming pasó de gestionar 3 a 7 servidores debido al aumento del número de jugadores, en su mayoría sobrevivientes de la era de los cibers. A las salas locales entran usuarios de todo el país. Todo vuelve. Nada muere de verdad hasta que se lo olvida. La pandemia parece haber validado esas verdades de Perogrullo con el retorno triunfal de un gran olvidado de las noches de Campana: el "vicio" del Counter Strike, que cada noche desde la vigencia de la cuarentena reúne a decenas de jugadores locales. "Hay mucha nostalgia en el Counter", reconoce Damián Capuano, técnico mecánico de 26 años detrás de Campana Gaming, el proyecto responsable de haberle dado una vida más al otrora popular juego que hacía de los cibers un auténtico campo de batalla. En la pantalla, con incesantes tiroteos, y dentro del salón, con las discusiones e insultos que se propinaban los jugadores conectados en red LAN. Pero a Capuano las balas no le rebotan ni cerca: es un apasionado de los servidores y su funcionamiento -de hecho los mantiene con plata de su bolsillo-, pero no está "viciado" por el Counter. O mejor dicho, lo estaba. "Lo jugaba cuando iba a la escuela técnica con mis amigos. En medio del doble turno, salíamos para comer algo y jugábamos en el ciber Plaza, que estaba donde ahora está la pizzería Doppo". Son varios los sobrevivientes de esa era quienes encuentran en los servidores de Campana Gaming una ventanita a su pasado terrorista o contra-terrorista, de noches de interminables combates en Mansion -uno de los más populares escenarios- y disparos precisos con el rifle Arctic. Tanto que los servidores disponibles pasaron de 3 a 7, elevando incluso la memoria RAM porque no daban abasto. Además, se trata de una movida que no hace diferencias de hardware. Como la versión del Counter Strike que se juega es la 1.6, casi idéntica a la de hace 15 años atrás, son básicos los requisitos tecnológicos necesarios para prenderse en una partida. Una conexión módica de internet y poco más. Incluso hay jugadores que lo tienen instalado en las "computadoras del gobierno", como llaman a las netbooks entregadas en el marco del programa Conectar Igualdad. "Hoy en día los de moda son el Fortnite, el League of Legends. La gran parte de los jugadores que se conectan a nuestros servidores son de la vieja escuela. El Counter revivió gracias a la pandemia, había muerto prácticamente", asegura Capuano. Las restricciones impuestas por el aislamiento obligatorio volcaron a la población hacia un mayor consumo de contenidos por internet. Y los videojuegos se subieron a la ola. En marzo, cuando la pandemia encerraba a los habitantes de grandes porciones de Asia y Europa, la principal plataforma de videojuegos en PC, Steam, registró un récord histórico de jugadores en línea, con más de 20 millones conectados en todo el mundo. En tanto, datos aportados por IDC, una agencia de inteligencia de mercado, y Esports Charts, sitio dedicado al análisis de videojuegos, revelan un incremento del 99 por ciento en el uso de Twitch, plataforma de Amazon que permite transmitir en vivo partidas de videojuegos. Por su velocidad de conexión y la buena convivencia entre sus concurrentes, los servidores de Campana son frecuentados por jugadores de Zárate, Escobar y distritos del Interior del país. Desde Córdoba, el jugador maTadorCva comenta: "Empecé jugando al Counter ya de chico en los cibers por LAN y bueno después dejé, y ahora con esto de la cuarentena volví. Pasa que no encontraba servers buenos y de casualidad empecé a jugar en Campana y se armó una comunidad bastante buena y me quedé jugando. Ahora me volvieron a dar ganas de jugar después de mucho tiempo sin hacerlo". El gamer tiene 33 años y es herrero. "Tratamos de mantener un ambiente tranquilo", dice Capuano. "No hay problemas en las comunidades. Supervisó yo y un grupo de 13 administradores. Hay reglas y a quien no cumple, se banea", jerga informática que significa que tenés prohibido el ingreso. Y es que la Mansion se reserva el derecho de permanencia. Claro, si no te matan antes.

Un jugador se asoma a la Mansion, uno de los escenarios más populares.





Campana Gaming le dio una vida más al juego que supo llenar los cibers de la ciudad.



