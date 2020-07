Efemérides del día de la fecha, 21 de julio

DÍA MUNDIAL DEL PERRO Celebrado desde el año 2004, en este día se toma conciencia acerca del abandono, el maltrato y la explotación que sufren los perros y, por otra parte, se los homenajea por su amor, compañía y labor cotidiana como perros de rescate, guías, policías y bomberos. A su vez, se remarca la importancia de adoptar con responsabilidad y conciencia. En esta jornada las organizaciones que rescatan perros suelen esterilizar, vacunar, castrar y dar en adopción, no obstante, el brote de Covid-19 dificulta que las mismas se puedan llevar a cabo. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (Cvpba) estimó, en el año 2018, que hay alrededor de 6 millones de perros y gatos abandonados o que nunca tuvieron dueños: "pero no existe excusa posible para abandonar a un animal excepto la falta de conciencia, educación y compromiso" manifestaron desde Cvpba a "La Nación". FALLECE EDDIE PEQUENINO Eduardo Pecchenino nació el 1 de abril del año 1928 en Villa Urquiza, Buenos Aires. Hijo de músicos italianos, Pecchenino decidió seguir el camino de sus padres a los 15 años con un trombón que lo acompañaría a lo largo de toda su carrera. A los 18 años formó una agrupación de jazz, "Los Colegiales", con la cual su nombre llegó a los periódicos de la época y cruzó la cordillera para realizar una extensa gira por Chile. Tras separarse de ésta en el año 1952 e integrar las orquestas de Marito Cosentino, Tulio Gallo, "Héctor y su Jazz" y Eduardo Armani, Pecchenino formó su propia orquesta y adoptó Eddie Parker como su nombre artístico. Sin embargo, la llegada del rock al país lo hizo dejar el jazz atrás y formar el grupo "Mr. Roll y sus Rocks." Con el mismograbó covers de la banda estadounidense "Bill Haley y sus cometas" y triunfó, particularmente, con el cóver "Hasta luego, cocodrilo"; asimismo, llegó a ser telonero de la banda norteamericana cuando se presentaron en el Teatro Metropolitan en el año 1958. Previamente, en el año 1956, participó en el célebre programa radial "La revista dislocada" con la canción "Rock con leche" y debutó en el cine en la película "Venga a bailar el rock" (1957). Otro de sus éxitos de este entonces fue la canción "Saltando en rock". En lo que respecta a la televisión, el músico participó en el programa "El Club del Clan"; dirigió la orquesta de "Domingo para la Juventud"; en "Operación Ja-Já" interpretó a Don Mateo en el sketch "La peluquería de Don Mateo"; "La Tuerca"; "Feliz Domingo"; y "No toca botón" junto a Alberto Olmedo. Actuó en 20 películas destacándose en "El bulín" (1969), "En una playa junto al mar" (1971), "Los chiflados del batallón" (1975) y "Don Carmelo Il Capo" (1976). Falleció en el año 2000 en Buenos Aires. SE LANZA "PROVÓCAME" Un día como hoy en el año 1992, Chayanne lanzaba su disco "Provócame." Tras el éxito de "Tiempo de vals" (1990), el cantante puertorriqueño estuvo dos años trabajando en este álbum, con el que retornó a los escenarios con una imagen que enamoró a sus fanáticas; barba, patillas largas y campera de cuero lo posicionaron como un sex symbol latino a pesar de sus dudas al respecto: "yo no estaba seguro del éxito del disco. No sabíamos si les iba a gustar el nuevo look, la barba, etc. Es muy difícil romper el hielo después de un descanso" le confesó a Verónica Castro. Entre las canciones del disco se encuentran "Socca Dance", "Mimi", "El centro de mi corazón" y "Todo el mundo necesita un beso". En el año 2001, Chayanne protagonizó junto a Araceli González y Romina Yan la telenovela "Provócame" que fue furor en todo el país.



Efemérides del día de la fecha, 21 de julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar